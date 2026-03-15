Νεκρός 78χρονος πεζός μετά από παράσυρση από φορτηγό στη Μεσσηνία

THESTIVAL TEAM

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 78χρονο πεζό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (14/3) στη Χώρα του Δήμου Πύλου – Νέστορος, στη Μεσσηνία. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, Ι.Χ. φορτηγό όχημα που οδηγούσε 66χρονος, κινούμενο με όπισθεν, παρέσυρε τον ηλικιωμένο άνδρα, υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Ο 78χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε αρχικά από τον ίδιο τον οδηγό στο Κέντρο Υγείας Γαργαλιάνων. Στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, ενώ λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο 66χρονος οδηγός του οχήματος συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, ενώ την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Γαργαλιάνων.

Μεσσηνία Φονική παράσυρση

