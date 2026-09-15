Νέα αναζωπύρωση της φωτιάς στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας: Φλόγες απέναντι από την ιστορική Μονή Στομίου

Νέα αναζωπύρωση σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (14.09.2026) στο μέτωπο της φωτιάς που ξέσπασε στις 31 Αυγούστου στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας και εξακολουθεί να καίει για 16η ημέρα στην περιοχή. Η αγωνία επικεντρώνεται στο αν τα εναέρια μέσα θα μπορέσουν με το πρώτο φως της μέρας να περιορίσουν το μέτωπο, πριν η φωτιά επεκταθεί προς την Τύμφη.

Η φωτιά ξέσπασε απέναντι από την ιστορική Μονή Στομίου στην Κόνιτσα, με το μέτωπο να έχει κατέβει μέσα στη χαράδρα του Αώου, καίγοντας πυκνή βλάστηση στις απότομες πλαγιές πάνω από το ποτάμι.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, πυκνοί καπνοί κάλυψαν τη χαράδρα, ενώ μετά τη δύση του ηλίου οι εστίες της φωτιάς έγιναν ορατές από μεγάλη απόσταση, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της Κόνιτσας και στις αρμόδιες αρχές.

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Το ιδιαίτερα δύσβατο και απόκρημνο ανάγλυφο της περιοχής δυσχεραίνει σημαντικά το έργο της πυρόσβεσης.