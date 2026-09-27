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Ναύπλιο: Επιχείρηση της Πυροσβεστικής στο Παλαμήδι για τη μεταφορά ηλικιωμένου τουρίστα που έχασε τις αισθήσεις του

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε στο κάστρο του Παλαμηδίου στο Ναύπλιο, για έναν ηλικιωμένο αλλοδαπό άνδρα από την Γερμανία, ο οποίος λιποθύμησε κατά την άνοδό του στα σκαλιά του ιστορικού φρουρίου.

Λόγω του δύσβατου σημείου και της έντονης κλίσης, κλήθηκε άμεσα η Πυροσβεστική. «Ειδοποιηθήκαμε για άτομο, αλλοδαπό που έχασε τις αισθήσεις του στα σκαλιά στο Παλαμήδι. Τρέξαμε στο σημείο με έξι άνδρες και τρία οχήματα, τον ανασύραμε και τον παραδώσαμε στο ΕΚΑΒ», τόνισε ο επικεφαλής της δύναμης που επιχείρησε στο σημείο, Ευάγγελος Στάθης.

Οι πυροσβέστες χρησιμοποίησαν ειδικό εξοπλισμό για να προσεγγίσουν και να τον μεταφέρουν τον ηλικιωμένο από τα σκαλιά, ώστε, τελικά, να τον παραδώσουν στους διασώστες του ΕΚΑΒ.

Τέλος, το ασθενοφόρο μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο Αργολίδας.

Ναύπλιο Πυροσβεστική Υπηρεσία

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