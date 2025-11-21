MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Λουτράκι: “Είναι ένας μελλοντικός βιαστής” φώναζε η δασκάλα για τον 6χρονο μαθητή που την ακούμπησε

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εκνευρισμό και αγανάκτηση προκαλεί η είδηση ότι μια δασκάλα Α’ Δημοτικού σε σχολείο του Λουτρακίου κατηγόρησε, κάνοντας μάλιστα επίσημη καταγγελία στην αστυνομία, ότι ένα παιδί μόλις 6 ετών την θώπευσε.

Το πρωτοφανές περιστατικό με την δασκάλα έχει θορυβήσει το Λουτράκι, καθώς όπως έγινε γνωστό η δασκάλα μεταφέρθηκε σε άλλο σχολείο και διδάσκει κανονικά μέχρι να ολοκληρωθεί η ΕΔΕ.

Μάρτυρας που γνωρίζει την υπόθεση μίλησε στην εκπομπή Buongiorno στο Mega λέγοντας πως: «Η δασκάλα αυτή ένα πρωί δήλωσε ότι ενώ έκανε μάθημα ένας μαθητής, ένα αγόρι στο τμήμα της Α ‘ Δημοτικού, 6 χρονών, τη θώπευσε στο στήθος. Αμέσως όλοι οι εκπαιδευτικοί έμειναν ενεοί, δεν πίστευαν αυτό που άκουγαν.

Προσπάθησαν οι δάσκαλοι, οι συνάδελφοί της, να την ηρεμήσουν, να τη νουθετήσουν, να της εξηγήσουν ότι κάτι άλλο συμβαίνει, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό, διότι και λόγω της μικρής ηλικίας του δεν μπορεί το παιδί να είχε τέτοια πρόθεση».

«Παρόλ’αυτα αυτή επέμεινε στη δική της κατηγορία και υποστήριζε «όχι αυτό δεν το δέχομαι, είναι σεξουαλική παρενόχληση προς το πρόσωπό μου» σημείωσε.

Στη συνέχεια περιέγραψε πως όλοι προσπάθησαν να την ηρεμήσουν λέγοντάς της πως καθημερινά συμβαίνει το ίδιο σε χιλιάδες δασκάλους, ειδικά σε τόσο μικρές ηλικίες: «Αλλά αυτή δεν ήθελε ούτε να το ακούσει, ούτε να το ενστερνιστεί. Ήταν πάρα πολύ κάθετη. Υποστήριξε ότι αυτός ήταν ένας ανερχόμενος, μελλοντικός βιαστής. Η μητέρα ήταν πολύ σοκαρισμένη και έκλαιγε και ήθελε οπωσδήποτε να κάνει μήνυση γιατί την ξεπερνούσε».

Δασκάλα Λουτράκι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 35 λεπτά πριν

Αθήνα: 16χρονος χτύπησε και τραυμάτισε οδηγό μηχανής μετά από καβγά για την προτεραιότητα

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

Ποινική δίωξη στην Δήμητρα Ματσούκα για επικίνδυνη οδήγηση, χωρίς δίπλωμα και πινακίδες – Οδηγείται στο αυτόφωρο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Παπασταύρου: Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ή είναι παντελώς αδαής, γιατί δεν ξέρει τι υπογράφει, ή είναι προκλητικός συκοφάντης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έτσι θα είναι το εμβληματικό ΦΙΞ μετά την ανάπλαση – Ξενοδοχείο, κατοικίες και πολιτιστικοί χώροι – Δείτε φωτο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Νέα Τούμπα: Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ απέστειλε το διορθωμένο κείμενο του μνημονίου συνεργασίας στον ΑΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 5 λεπτά πριν

Η Αντιπεριφέρεια Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη Philoxenia 2025