MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Λουτράκι: Απομακρύνθηκε η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο μαθητή πως την… θώπευσε

|
THESTIVAL TEAM

Απομακρύνθηκε από το σχολείο η δασκάλα που κατήγγειλε πως την θώπευσε ένας 6χρονος μαθητής της, ο οποίος της άγγιξε το χέρι για να της δείξει μία ζωγραφιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 6χρονος μαθητής πλησίασε τη δασκάλα και την άγγιξε στο χέρι, προκειμένου να της δείξει τη ζωγραφιά του. Ωστόσο, η δασκάλα απευθύνθηκε στον διευθυντή του σχολείου, καταγγέλλοντας πως ο μαθητής την θώπευσε.

Δύο μέρες μετά η δασκάλα πήγε στο ΑΤ της περιοχής και κατέθεσε καταγγελία εναντίον του ανήλικου μαθητή.

Ο διευθυντής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Κορινθίας μίλησε το πρωί της Παρασκευής στο “Καλημέρα Ελλάδα” για το περιστατικό και ανέφερε πως “δεν έχει ξανά υπάρξει αντίστοιχο περιστατικό από την συγκεκριμένη συνάδελφο ποτέ. Εμείς δώσαμε εντολή να μετακινηθεί σε άλλο σχολείο και έχω διατάξει προανακριτική για να δούμε τι ακριβώς συνέβη”, ενώ για το 6χρονο παιδάκι ανέφερε πως “είναι καλά η ψυχολογία του καθώς η δασκάλα έχει μετακινηθεί’.

Λουτράκι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 15 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πορεία στο κέντρο για την Ημέρα Μνήμης Τρανς Θυμάτων – Δείτε φωτο

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 34 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Στήνεται το επιβλητικό χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία Αριστοτέλους – Δείτε βίντεο και φωτο

ΥΓΕΙΑ 5 ώρες πριν

Γαστρεντερίτιδα: Όλα τα πιθανά συμπτώματα – Πότε εμφανίζονται, πόσο διαρκούν

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Νέο βιβλίο κατηγορεί το BBC για “συγκάλυψη” μετά τη συνέντευξη της πριγκίπισσας Νταϊάνα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων εορτασμού σήμερα για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Σύλληψη 39χρονου αλλοδαπού στην Αθήνα – Κατηγορείται για συμμετοχή σε διεθνές κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών