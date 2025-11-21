Λουτράκι: Απομακρύνθηκε η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο μαθητή πως την… θώπευσε

Απομακρύνθηκε από το σχολείο η δασκάλα που κατήγγειλε πως την θώπευσε ένας 6χρονος μαθητής της, ο οποίος της άγγιξε το χέρι για να της δείξει μία ζωγραφιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 6χρονος μαθητής πλησίασε τη δασκάλα και την άγγιξε στο χέρι, προκειμένου να της δείξει τη ζωγραφιά του. Ωστόσο, η δασκάλα απευθύνθηκε στον διευθυντή του σχολείου, καταγγέλλοντας πως ο μαθητής την θώπευσε.

Δύο μέρες μετά η δασκάλα πήγε στο ΑΤ της περιοχής και κατέθεσε καταγγελία εναντίον του ανήλικου μαθητή.

Ο διευθυντής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Κορινθίας μίλησε το πρωί της Παρασκευής στο “Καλημέρα Ελλάδα” για το περιστατικό και ανέφερε πως “δεν έχει ξανά υπάρξει αντίστοιχο περιστατικό από την συγκεκριμένη συνάδελφο ποτέ. Εμείς δώσαμε εντολή να μετακινηθεί σε άλλο σχολείο και έχω διατάξει προανακριτική για να δούμε τι ακριβώς συνέβη”, ενώ για το 6χρονο παιδάκι ανέφερε πως “είναι καλά η ψυχολογία του καθώς η δασκάλα έχει μετακινηθεί’.