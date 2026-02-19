Κοζάνη: 51χρονος είχε στο σπίτι του ναρκωτικά, όπλα και κροτίδες

Συνελήφθη σε περιοχή της Κοζάνης, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, 51χρονος Έλληνας, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί βεγγαλικών.

Στο πλαίσιο συντονισμένης δράσης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στην πόλη της Κοζάνης και αξιοποιώντας στοιχεία, που είχαν οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του 51χρονου, σε περιοχή της Κοζάνης, όπου, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 72,8 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 1,7 γραμμάρια κοκαΐνης, 3 αεροβόλα τυφέκια με διόπτρες, 2 σπρέι πιπεριού, 15 κροτίδες, και 25- γραμμάρια άγνωστης ουσίας, σε μορφή σκόνης, η σύσταση της οποίας ερευνάται.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, ενώ ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.