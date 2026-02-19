MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κοζάνη: 51χρονος είχε στο σπίτι του ναρκωτικά, όπλα και κροτίδες

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συνελήφθη σε περιοχή της Κοζάνης, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, 51χρονος Έλληνας, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί βεγγαλικών.

Στο πλαίσιο συντονισμένης δράσης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στην πόλη της Κοζάνης και αξιοποιώντας στοιχεία, που είχαν οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του 51χρονου, σε περιοχή της Κοζάνης, όπου, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 72,8 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 1,7 γραμμάρια κοκαΐνης, 3 αεροβόλα τυφέκια με διόπτρες, 2 σπρέι πιπεριού, 15 κροτίδες, και 25- γραμμάρια άγνωστης ουσίας, σε μορφή σκόνης, η σύσταση της οποίας ερευνάται.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, ενώ ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

Κοζάνη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Επικεφαλής ναού στην Ταϊβάν ένιωσε αδιαθεσία και έκανε εμετό πάνω στον πρόεδρο Λάι – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Λυκόσκυλο εισβάλλει σε πίστα σκι και τρέχει δίπλα σε αθλήτριες στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Στο γραφείο Θεσσαλονίκης του Ν. Ανδρουλάκη επιτυχόντες του ΑΣΕΠ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Απογοητευτικός ΠΑΟΚ και συντριβή με… κάτω τα χέρια από τον Παναθηναϊκό

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Κιβωτός του Κόσμου: Ένταση στη δίκη – Αύριο η απόφαση για τον πατέρα Αντώνιο λόγω… λήξης ωραρίου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 24 ώρες πριν

Συνελήφθη 19χρονος στο “Ελευθέριος Βενιζέλος” με 16 κιλά ακατέργαστης κάνναβης