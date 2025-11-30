Κιλκίς: Τροχαίο στην ΠΑΘΕ με τρεις τραυματίες – Αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους

Τροχαίο ατύχημα με τον ελαφρύ τραυματισμό τριών ατόμων σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής στην ΠΑΘΕ.

Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 18:30 τον 518ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού στα όρια Θεσσαλονίκης με Κιλκίς όταν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τρία ΙΧ συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική η οποία απεγκλώβισε ένα άτομο και στην συνέχεια ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μετέφεραν τους τρεις -ευτυχώς ελαφρά- τραυματίες στην αρχή σε κέντρο υγείας και στην συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς.

Η Τροχαία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.