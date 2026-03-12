MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Καρέ-καρέ η έφοδος της ΕΛΑΣ σε οικισμούς Ρομά σε Παιανία και Σπάτα: 16 συλλήψεις για ρευματοκλοπές, ξήλωσαν καλώδια 230 μέτρων

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ειδικές αστυνομικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν τις πρωινές ώρες της 4ης και της 11ης Μαρτίου 2026 σε οικισμούς Ρομά της Παιανίας και των Σπάτων από την ΕΛΑΣ, με την σύλληψη 16 ατόμων για ρευματοκλοπή και αποξήλωση καλωδίων μήκους 230 μέτρων.

Κατά τις επιχειρήσεις της ΕΛΑΣ συμμετείχε και συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ που προχώρησε στην αποξήλωση των καλωδίων μήκους 230 μέτρων, τα οποία χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές αλλά και αστυνομικός σκύλος.

Σύμφωνα με την αστυνομία σκοπός ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στις συγκεκριμένες περιοχές και συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής, του Αστυνομικού Τμήματος Σπάτων-Αρτέμιδος, του Αστυνομικού Τμήματος Παιανίας, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάτων-Αρτέμιδος, της Ο.Π.Κ.Ε., της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Thestival

