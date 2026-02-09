Καλλιθέα: Βίντεο μέσα από το περιπολικό που μεταφέρει στο νοσοκομείο το 2χρονου κορίτσι που έπεσε σε σιντριβάνι

Στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ένα 2χρονο κοριτσάκι, το οποίο έπεσε το βράδυ της Κυριακής σε σιντριβάνι στην πλατεία Κύπρου, στην Καλλιθέα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να χάσει τις αισθήσεις του.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 20:15, όταν αστυνομικοί που κινούνταν στην οδό Σιβιτανίδου ενημερώθηκαν από πολίτες για το παιδί που είχε πέσει στο συντριβάνι και βρισκόταν αναίσθητο. Οι αστυνομικοί έσπευσαν άμεσα στο σημείο και ξεκίνησαν προσπάθειες επαναφοράς, παρέχοντας στο παιδί τις πρώτες βοήθειες.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και με τη συγκατάθεση της μητέρας του, το 2χρονο κορίτσι μεταφέρθηκε με περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου και νοσηλεύεται. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη, ωστόσο έχει διαφύγει τον άμεσο κίνδυνο.

Την ίδια στιγμή, στη δημοσιότητα δόθηκε νέο βίντεο που καταγράφει τις δραματικές στιγμές κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του παιδιού στο νοσοκομείο. Στο υλικό φαίνεται το περιπολικό να κινείται με αυξημένη ταχύτητα, συνοδευόμενο από μοτοσικλέτα της ΕΛ.ΑΣ. που «άνοιγε δρόμο», με τις σειρήνες σε λειτουργία, ώστε να φτάσουν το συντομότερο δυνατό στο ιατρικό κέντρο.

Χάρη στον συντονισμό και την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών, το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μέσα σε μόλις επτά λεπτά, χρόνος που αποδείχθηκε κρίσιμος για την πορεία της υγείας του.