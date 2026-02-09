MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Καλλιθέα: Η στιγμή που η 2χρονη που έπεσε στο συντριβάνι μεταφέρεται με περιπολικό στο νοσοκομείο – Βίντεο ντοκουμέντο

Βίντεο ντοκουμέντο από τις αγωνιώδεις στιγμές που διαδραματίστηκαν στην Πλατεία Κύπρου στην Καλλιθέα όταν το δύο ετών κοριτσάκι έπεσε μέσα στο συντριβάνι φέρνει στο φως της δημοσιότητα το newsit.gr.

Οι δείκτες του ρολογιού έδειχναν 20:15 όταν αστυνομικοί που πέρναγαν από την οδό Σιβιτανίδου στην Καλλιθέα σταμάτησαν από φωνές πολιτών για ένα ανήλικο κοριτσάκι το οποίο είχε πέσει μέσα στο συντριβάνι της πλατείας Κύπρου και δεν είχε τις αισθήσεις του.

Το πλήρωμα του περιπολικού της ΕΛ.ΑΣ αμέσως κατευθύνθηκε προς το σημείο και προσπάθησαν να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Λόγω της κρίσιμης κατάστασης και με τη συγκατάθεση της μητέρας του παρέλαβαν το 2χρονο κοριτσάκι μαζί με τη μητέρα του και το μετέφεραν στο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού, όπου και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ωστόσο έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Στο οπτικό υλικό που εξασφαλίσαμε αποτυπώνεται το περιπολικό της Άμεσης Δράσης που είχε παραλάβει τη μητέρα και το παιδί να φεύγει από την Πλατεία Κύπρου και να κατευθύνεται στο νοσοκομείο.

Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ, για άλλη μια φορά, υπερέβαλαν εαυτό και εκτελώντας το καθήκον τους, κατάφεραν να μεταφέρουν το παιδί όσο το δυνατόν νωρίτερα στο νοσοκομείο, με τους γιατρούς να καταφέρνουν να το σώσουν.

Καλλιθέα

