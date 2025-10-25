MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Καλλιθέα: 50χρονος μαχαίρωσε αστυνομικό που προσπάθησε να τον συλλάβει – Τον ακινητοποίησαν πυροβολώντας τον στο πόδι

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε σήμερα  τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Καλλιθέα, όπου ένας 50χρονος προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή, όταν ξεκίνησε να προκαλεί φθορές σε αυτοκίνητα. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί με αποτέλεσμα να μαχαιρώσει τον έναν από αυτούς. Συνάδελφός του ωστόσο τον ακινητοποίησε πυροβολώντας τον στο πόδι.

Σύμφωνα με το newsit.gr, όλα ξεκίνησαν όταν οι αρχές ενημερώθηκαν πως ένας άνδρας, σε έξαλλη κατάσταση, ξεκίνησε να σπάει αυτοκίνητα σε γειτονιά της Καλλιθέας. Αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και προσπάθησαν να τον σταματήσουν αλλά ο δράστης ξεκίνησε να επιτίθεται για να γλιτώσει την σύλληψη. Η επέμβαση της ΕΛΑΣ μετατράπηκε σε αιματηρό επεισόδιο με 2 τραυματίες.

Ο 50χρονος έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε τον έναν αστυνομικό. Ο συνάδελφός του ωστόσο πυροβόλησε στο πόδι τον δράστη ώστε να τον ακινητοποιήσει.

Ο τραυματισμένος αστυνομικός μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό νοσοκομείο ενώ ο 50χρονος στο Λαϊκό. Και οι δύο νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Από την έρευνα που έγινε για το αιματηρό επεισόδιο αποδείχθηκε πως σε βάρος του 50χρονου εκκρεμούσε εισαγγελική παραγγελία για εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική, όπως αναφέρει το newsit.gr.

