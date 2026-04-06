Ηράκλειο: Γονείς κατήγγειλαν ότι 17χρονος βίασε την ανήλικη κόρη τους

Μία σοβαρή καταγγελία για βιασμό ανήλικης σε χωριό του Ηρακλείου απασχολεί τις τελευταίες ώρες τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την καταγγελία των γονιών της ανήλικης κοπέλας, ένας 17χρονος φέρεται να κακοποίησε σεξουαλικά την ανήλικη κόρη τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε χωριό του Ηρακλείου και σύμφωνα με τα μέχρις στιγμής στοιχεία, στην ασφάλεια Ηρακλείου έχει προσαχθεί και εξετάζεται ο 17χρονος καθώς επίσης και το κινητό του τηλέφωνο.

Η προσαγωγή του έγινε σήμερα από αστυνομικούς.