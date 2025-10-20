Ηράκλειο: Ευχάριστα νέα για τον 13χρονο που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο – Ξεκινά η διαδικασία αφύπνισής του

Καλά νέα από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου για τον 13χρονο που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο που σημειώθηκε στις Βούτες το απόγευμα του Σαββάτου.

Το παιδί που υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων.

Όπως αναφέρει το ψρετα24.γρ σύμφωνα με τον διοικητή του ΠΑΓΝΗ κ. Γιώργο Χαλκιαδάκη, η κατάσταση της υγείας του ανήλικου είναι βελτιωμένη και οι γιατροί αναμένεται να ξεκινήσουν την διαδικασία αφύπνισής του.

Υπενθυμίζεται πως το τροχαίο σημειώθηκε όταν τα δύο οχήματα, αυτό στο οποίο επέβαινε ο 13χρονος με την μητέρα του και ένα δεύτερο στο οποίο επέβαινε ένας 27χρονος, συγκρούστηκαν με σφοδρότητα στην περιοχή των Βουτών, στο δρόμο προς ΠΑΓΝΗ.

Μητέρα και γιος τραυματίστηκαν και εγκλωβίστηκαν στο αυτοκίνητο. Η 41χρονη μητέρα του αγοριού και ο 27χρονος οδηγός του δεύτερου οχήματος μεταφέρθηκαν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο και αφού έλαβαν τις πρώτες βοήθειες, αποχώρησαν.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων Γιάννη Λιονάκη στο συγκεκριμένο σημείο τα τελευταία χρόνια έχουν χάσει την ζωή τους τρεις άνθρωποι.

«Στο συγκεκριμένο σημείο, από το ΠΑΓΝΗ μέχρι τις Βούτες, υπάρχει μεγάλη πυκνότητα κυκλοφορίας, έχει στροφές, δεν είναι το καλύτερο αντιολισθηρό οδόστρωμα και δημιουργούνται πολλά προβλήματα. Είναι ένας δρόμος ο οποίος θέλει πολύ μεγάλη προσοχή», σημείωσε ο κ. Λιονάκης.