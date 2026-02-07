MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ημαθία: Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών – Τι κατασχέθηκε από την ΕΛ.ΑΣ.

THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 31 και 30 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για τον εντοπισμό ατόμων που εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Οι δύο συλληφθέντες είναι ημεδαποί και εντοπίστηκαν τις μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής σε χωριό του Νομού Ημαθίας. Σε βάρος τους σχηματίστηκε, κατά περίπτωση, δικογραφία για παραβάσεις των Νόμων περί εξαρτησιογόνων ουσιών και όπλων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στην κατοχή του 30χρονου βρέθηκε μικροποσότητα κάνναβης, η οποία είχε προηγουμένως αγοραστεί από τον 31χρονο. Ακολούθησε έρευνα στην οικία του τελευταίου, παρουσία δικαστικού λειτουργού και με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων Βορείου Ελλάδος, κατά την οποία εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 209,93 γραμμάρια κάνναβης σε γυάλινο βάζο,
  • δύο αυτοσχέδιες συσκευασίες με μικροποσότητα κάνναβης,
  • τέσσερις αυτοσχέδιες συσκευασίες με μικροποσότητα κοκαΐνης,
  • ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης,
  • κυνηγετικό μαχαίρι τύπου ματσέτα,
  • χρηματικό ποσό που φέρεται να σχετίζεται με διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από τις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές.

