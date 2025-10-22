Γκάζι: Βίντεο ντοκουμέντο με την 16χρονη πριν καταρρεύσει έξω από το κλαμπ – Ήταν με φίλες της σε ψιλικατζίδικο

Βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο αποτυπώνεται η 16χρονη λίγη ώρα πριν αφήσει την τελευταία της πνοή έξω από το κλαμπ στο Γκάζι που διασκέδαζε το βράδυ του Σαββάτου 18 Οκτωβρίου, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr.

Το οπτικό υλικό που εξασφάλισε το newsit.gr προέρχεται από κάμερα ασφαλείας καταστήματος ψιλικών που επισκέφτηκε το άτυχο κορίτσι με δύο φίλες της πριν επιστρέψουν και πάλι στο κλαμπ στο Γκάζι, έξω από το οποίο άφησε την τελευταία της πνοή.

Οι δείκτες του ρολογιού έδειχναν λίγο μετά τα μεσάνυχτα του περασμένου Σαββάτου 18 Οκτωβρίου, όταν η 16χρονη μπήκε μαζί με τις φίλες της στο κατάστημα.

Εκεί αφού ψώνισαν κάποια πράγματα, στη συνέχεια επέστρεψαν και πάλι στο νυχτερινό κέντρο.

Πέρασε περίπου μια ώρα και σαράντα λεπτά έως ότου η ανήλικη βγήκε και πάλι από το club καθώς ένιωθε δυσφορία. Έκανε μερικά βήματα, όταν άρχισε να ζαλίζεται. Κάθισε σε ένα πεζούλι όπου κι εκεί άφησε την τελευταία της πνοή.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο προσπάθησαν να την επαναφέρουν, χωρίς όμως κάποιο αποτέλεσμα.

Την μετέφεραν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός όπου εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατος της.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τις συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν στο θάνατο την ανήλικη.

Συγκεκριμένα, ο πατέρας της 16χρονης έκανε γνωστό το συμβάν στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνοιας και άμεσα κινήθηκε η ποινική διαδικασία για τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών που οδήγησαν στον θάνατο την ανήλικη.

Οι αστυνομικοί έχουν κατασχέσει από το κατάστημα μεγάλη ποσότητα ποτών που θα αποσταλεί για ανάλυση, καθώς το κορίτσι μαζί με την παρέα της φαίνεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Ωστόσο, τα ακριβή αίτια θανάτου θα εξακριβωθούν από τις τοξικολογικές εξετάσεις και τη νεκροψία νεκροτομή.

Παράλληλα, το ίδιο βράδυ το ΕΚΑΒ παρέλαβε τουλάχιστον τρία άτομα σε κατάσταση μέθης στην ευρύτερη περιοχή. Τα άτομα ήταν ενήλικα και σε σαφώς καλύτερη κατάσταση από την 16χρονη.