Γκάζι: Βίντεο ντοκουμέντο με την 16χρονη στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. – “Ξαφνικά η Άννα είπε ότι δεν αισθάνονταν καλά”

Βίντεο-ντοκουμέντο που έχουν στην κατοχή τους οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, αποτυπώνει καρέ καρέ τα τελευταία δραματικά δευτερόλεπτα της 16χρονης, την ώρα που ξεψυχά μπροστά στα μάτια των φίλων της τα ξημερώματα της Κυριακής.

Τις σοκαριστικές εικόνες έχει καταγράψει κάμερα ασφαλείας στην πολυκατοικία έξω από την οποία κατέρρευσε το κορίτσι.

Η 16χρονη σταματάει έξω από την είσοδο του κτιρίου και κάθεται στο πλατύσκαλο. Βρίσκεται σε σύγχυση για κάποια δευτερόλεπτα και οι δύο φίλοι της που την ακολουθούν, την ρωτάνε αν είναι καλά. Εκείνη σε ανύποπτο χρόνο, χάνει τις αισθήσεις της και το κεφάλι της χτυπάει πάνω στην τζαμαρία της πολυκατοικίας. Η παρέα της αρχικά δεν αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα της κατάστασης. Οι νεαροί γελούν, όμως σταδιακά συνειδητοποιούν ότι η φίλη τους δεν αντιδρά. Το αγόρι που κάθεται δίπλα της σηκώνεται και προσπαθεί μάταια για ώρα με χαστούκια και άλλα χτυπήματα να την συνεφέρει. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, θα καλέσουν το ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ο θάνατος του κοριτσιού, επήλθε από πνευμονικό οίδημα. Αυτό σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, θα μπορούσε να προκλήθηκε είτε από παθολογικά αίτια, χωρίς όμως να υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις ή ιστορικό, από κατανάλωση αλκοόλ ή κατανάλωση κάποιας άλλης ουσίας. Εν αναμονή των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων που θα δώσουν περισσότερες απαντήσεις, τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων συνεχίζουν να συγκεντρώνουν στοιχεία και κρίσιμες μαρτυρίες αναφορικά με όσα εκτυλίχθηκαν στο Γκάζι, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου.

«Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργήθηκε, λήφθηκαν καταθέσεις από φιλικά πρόσωπα της 16χρονης, σύμφωνα με τις οποίες, η ανήλικη, όπως και οι ίδιοι, πριν απ’ το συμβάν είχαν προβεί σε κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα στο Γκάζι. Για το περιστατικό δεν προκύπτει προηγούμενη τηλεφωνική ή άλλου είδους ενημέρωση στο Κέντρο της Αμεσης Δράσης ή σε Αστυνομική Υπηρεσία», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αστυνομία, για τον θάνατο της 16χρονης.

Πηγές από το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. τονίζουν ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος λόγω καθυστερημένης ενημέρωσης, σημειώνοντας ότι γιατροί από το ίδιο νοσοκομείο έχουν ειδοποιήσει την Αμεση Δράση τηλεφωνικά για περιστατικά αιφνίδιου θανάτου, συνολικά 17 φορές από τον περασμένο Αύγουστο.

«Ήπιαμε έξω στον δρόμο ένα μπουκάλι»

«Ναι το Σάββατο βράδυ, ήμασταν μαζί με την Αννα. Πήγαμε σε μία κάβα και πήραμε ένα μπουκάλι βότκα. Καθίσαμε στον δρόμο, συζητούσαμε και ήπιαμε το μπουκάλι. Μετά από καμιά ώρα πήγαμε στο κλαμπ. Μπήκαμε μέσα και ήπιαμε και εκεί ένα ποτό. Ξαφνικά η Αννα είπε ότι δεν αισθανόταν καλά και βγήκαμε έξω. Ενώ βρισκόμασταν εκεί, ξαφνικά η Αννα κατέρρευσε». Με αυτά τα λόγια ένα από τα άτομα της παρέας της 16χρονης Άννας, περιέγραψε στους αστυνομικούς, την αλληλουχία των γεγονότων που προηγήθηκαν πριν το κορίτσι καταρρεύσει. Όπως διαπιστώθηκε στο πλαίσιο της έρευνας, η 16χρονη συνοδευόταν από τρία ακόμα άτομα, ανάμεσα στα οποία υπήρχε και ενήλικος.

Φουλ έλεγχοι, συλλήψεις και πρόστιμα

Κρίσιμες σε επίπεδο ερευνών, είναι και οι απαντήσεις που θα δοθούν από το Χημείο του Κράτους, όπου έχουν αποσταλεί δείγματα αλκοόλ, από το νυχτερινό μαγαζί στο οποίο διασκέδαζε η ανήλικη, προκειμένου να εξακριβωθεί εάν τα ποτά ήταν νοθευμένα.

Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος για την προστασία των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ, είχε αυστηροποιηθεί τον περασμένο Ιούλιο. Από τότε, μέσα σε περίπου τέσσερις μήνες, η ΕΛ.ΑΣ. έχει προχωρήσει σε περισσότερους από 24.000 ελέγχους. Ακόμα 136, έχουν διενεργηθεί με συνδρομή και άλλων υπηρεσιών. Συνολικά έχουν σχηματιστεί 144 δικογραφίες, ενώ οι αρχές έχουν προχωρήσει σε 112 συλλήψεις και έχουν βεβαιώσει 75 πρόστιμα.

ΑΡΙΘΜΟΙ

24.000

έλεγχοι σε τέσσερις μήνες από την ΕΛ.ΑΣ.

144

οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν

112

άτομα συνελήφθησαν

75

πρόστιμα επιβλήθηκαν

Σε 7 λεπτά από την κλήση έφθασε το ΕΚΑΒ

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ βρήκαν το κορίτσι πεσμένο στο πεζοδρόμιο, έξω από νυχτερινό κέντρο, στην οδό Δεκελέων. Ηταν ήδη χωρίς σφυγμό και αναπνοή. Σύμφωνα με πηγή του ΕΚΑΒ που μίλησε στον «Ε.Τ.», η κλήση για ανακοπή καρδιάς έγινε στη 1:50 τα ξημερώματα και το ασθενοφόρο έφτασε μέσα σε 7 λεπτά. Οι διασώστες ξεκίνησαν αμέσως ΚΑΡΠΑ (καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση), την οποία συνέχισαν αδιάκοπα καθ’ όλη τη διαδρομή προς το νοσοκομείο.

Μέσα σε λίγα λεπτά το κορίτσι διακομίστηκε στη γενική εφημερία του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» και το Καρδιολογικό ΤΕΠ. Οι γιατροί διαπίστωσαν, επίσης, ότι ήταν χωρίς αναπνοή και σφυγμό και επιπροσθέτως, ότι η καρδιά της δεν είχε αυτόματη ηλεκτρική δραστηριότητα. Οι κόρες των ματιών της ήταν σε μυδρίαση, κάτι που υποδηλώνει ουσιαστικά, πως το κορίτσι ήταν ήδη νεκρό.

Οι εφημερεύοντες γιατροί, ωστόσο, ξεκίνησαν και πάλι την απέλπιδα προσπάθεια να της κάνουν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, ενώ έγινε και ενδοτραχειακή διασωλήνωση από την εφημερεύουσα αναισθησιολόγο.

Ο υπουργός Υγείας υπερασπίστηκε τους γιατρούς και το προσωπικό του «Ευαγγελισμού», λέγοντας ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας λειτούργησε όπως όφειλε:

«Το ΕΣΥ λειτούργησε σε πρώτο χρόνο για να σώσει αυτό το κορίτσι. Δεν χάθηκε πρακτικά ούτε λεπτό από αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε ανθρωπίνως δυνατόν για να το σώσουμε. Υπήρχαν όλοι στη θέση τους, όλα τα τεχνικά μέσα υπήρχαν, τηρήθηκε το πρωτόκολλο» είπε.

Περί ενημέρωσης

Παρά το γεγονός ότι η ΕΛ.ΑΣ. υποστηρίζει πώς δεν δέχθηκε τηλεφώνημα από τους εφημερεύοντες γιατρούς του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», με αποτέλεσμα να υπάρξει καθυστέρηση στην ενεργοποίηση της Αστυνομίας στην έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας στο Γκάζι, οι υγειονομικές αρχές επιμένουν ότι ενημέρωσαν εγκαίρως.

Συγκεκριμένα, η Α΄ Υγειονομική Περιφέρεια με ανακοίνωσή της τονίζει, πώς όταν οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατο της 16χρονης, ενημέρωσαν την υπεύθυνη νοσηλεύτρια βάρδιας να καλέσει το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και να ενεργοποιηθεί η διαδικασία αναζήτησης των στοιχείων της νεαρής κοπέλας».

Στο μεταξύ, προσήλθαν και οι τραγικοί γονείς, οι οποίοι προχώρησαν σε αναγνώριση της κόρης τους.

Η ανακοίνωση επισημαίνει πως, «Με οδηγία της εφημερεύουσας και επιληφθείσας του περιστατικού καρδιολόγου πραγματοποιήθηκε από το νοσηλευτή βάρδιας κλήση προς το ΑΤ Συντάγματος, με χρήση του τηλεφωνικού δέκτη του νοσηλευτή βάρδιας, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του νοσοκομείου», σημειώνουν οι γιατροί, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει και ο υπουργός Υγείας, Αδωνις Γεωργιάδης.