Φρίκη στην Αμαλιάδα: Τσουβάλιασαν κουτάβια και τα πέταξαν μέσα σε λίμνη

Σοκάρει το φρικτό περιστατικό κακοποίησης ζώων που συνέβη στην Αμαλιάδα, όταν εννέα κουτάβια βρέθηκαν κλεισμένα μέσα σε τσουβάλια που τα είχαν πετάξει σε λίμνη.

Στη γέφυρα στα Λαβδέικα της Αμαλιάδας, από τα εννέα κουτάβια μόνο δύο βρέθηκαν ζωντανά.

Το περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο. Είναι η κορυφή ενός παγόβουνου που στην Ηλεία όλοι γνωρίζουν αλλά λίγοι τολμούν να αγγίξουν, σύμφωνα με το ilialive.gr. Ανεπιθύμητες γέννες, εγκαταλείψεις σε χωράφια, κάδους, ρέματα. Και τώρα, λίμνες.

Η στείρωση εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται από πολλούς ως «περιττή» ή «ανώφελη». Όμως η πραγματικότητα είναι αμείλικτη. Η μη στείρωση οδηγεί σε ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό και τελικά, σε τέτοιες φρικαλεότητες.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το γεγονός ήρθε στο φως ύστερα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία προκάλεσε κύμα αγανάκτησης και επανέφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της διαχείρισης των ανεπιθύμητων γεννήσεων ζώων συντροφιάς.

Τα δύο κουτάβια που διασώθηκαν από τη λίμνη παραμένουν ζωντανά και χρειάζονται πλέον φιλοξενία ή υιοθεσία.