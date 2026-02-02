Εύβοια: Ξυλοκόπησε την σύζυγό του μπροστά στο παιδί τους – Αναζητείται για να συλληφθεί

Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε μία γυναίκα από τον σύζυγό της μπροστά στα μάτια του ανήλικου παιδιού της στην Νέα Αρτάκη, στην Εύβοια.

Σύμφωνα με το eviaonline.gr, η γυναίκα πήρε το παιδί της και έφυγε τρέχοντας από το σπίτι. Στη συνέχεια κάλεσε την ΕΛΑΣ και οι αστυνομικοί της πήραν κατάθεση.

Η γυναίκα έκανε μήνυση στον σύζυγό της με αποτέλεσμα να αναζητείται για να συλληφθεί στα πλαίσια του αυτοφώρου.