ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Εύβοια: Δήμαρχος στο νοσοκομείο με αδιαθεσία – Τον μετέφερε σύμβουλος της αντιπολίτευσης

THESTIVAL TEAM

Αιφνίδια έντονη αδιαθεσία εμφάνισε ο νέος δήμαχος Διρφύων–Μεσσαπίων, Αντώνης Σπυρόπουλος, και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας για ιατρική φροντίδα.

Την κρίσιμη στιγμή, στο ίδιο σημείο βρισκόταν ο δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης Θέμης Σταύρου από την Τριάδα, ο οποίος αντέδρασε άμεσα και χωρίς δεύτερη σκέψη μετέφερε τον δήμαρχο στο νοσοκομείο. Το γεγονός ανέφερε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Αντώνης Σπυρόπουλος, ευχαρίστησε δημόσια τον Θέμη Σταύρου για την άμεση ανταπόκριση και τη στήριξη που του παρείχε, υπογράμμισε δε τη σημασία της ανθρώπινης αλληλεγγύης πέρα από παρατάξεις και πολιτικές διαφορές, αναφέρει το eviaonline.gr.

Το περιστατικό αντιμετωπίστηκε έγκαιρα, ενώ η κατάσταση της υγείας του Δημάρχου, που είναι εμφανώς καλύτερα στην υγεία του, δεν εμπνέει ανησυχία.

Εύβοια

