Εύβοια: 17χρονος ήπιε βότκα και κρασί μέσα στο σχολείο και λιποθύμησε

Σοκ προκαλεί η είδηση ότι το μεσημέρι της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου 17χρονος μαθητής Λυκείου λιποθύμησε εντός σχολικού χώρου αφού είχε πιεί βότκα και κρασί που είχε πάρει από το σπίτι του.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του eviaonline, κλήθηκε η μητέρα του που τον μετέφερε στο Νοσοκομείο της περιοχής. Εκεί του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και, επέστρεψε στο σπίτι του.

Οι γιατροί ενημέρωσαν την αστυνομία που πήρε κατάθεση από την μητέρα όπως και τον διευθυντή του Λυκείου και αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία.