Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εκμετάλλευσης μεταναστών στην Ηλεία – Θα έφερναν παράνομα εργάτες γης μέσω ΚΤΕΛ

Την ύπαρξη και τη δραστηριοποίηση ενός ακόμα κυκλώματος εργασιακής εκμετάλλευσης μεταναστών στην Ηλεία, αποκάλυψε η έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας, σχετικά με μεταφορά μεταναστών στο νομό.

Εμπλεκόμενοι στην περίπτωση αυτή είναι ένας υπήκοος Πακιστάν που κατά πληροφορίες έχει τη «βάση» του στην Ηλεία και συντονίζει τις συγκεκριμένες μεταφορές και ένας ανήλικος ομοεθνής του, με ρόλο την παραλαβή αλλοδαπών και την προώθησή στην ενδοχώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patris News, το κουβάρι της υπόθεσης, ξεκίνησε να ξετυλίγεται στο σταθμό υπεραστικών λεωφορείων της ηπειρώτικης πόλης.

Αστυνομικοί του Τμήματος Αλλοδαπών της ΥΔΕΕ Ηγουμενίτσας εντόπισαν και συνέλαβαν τέσσερις αλλοδαπές στον σταθμό του ΚΤΕΛ, την ώρα που ένας ανήλικος αλλοδαπός, που επίσης συνελήφθη, τις προμήθευε με εισιτήρια, για τη μετάβασή τους με λεωφορείο στην περιοχή της Μανωλάδας.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της Ασφάλειας Ηγουμενίτσας, οι αλλοδαπές, από το Νεπάλ, εκ των οποίων οι δύο 22 ετών, και οι υπόλοιπες 23 και 31 ετών, αντίστοιχα, είχαν εισέλθει νωρίτερα παράνομα στην Ελλάδα, μέσω της ελληνοαλβανικής μεθορίου.

Στο ΚΤΕΛ Ηγουμενίτσας τις περίμενε ο ανήλικος, υπήκοος Πακιστάν, ηλικίας 17 ετών, ο οποίος δρούσε για λογαριασμό και κατ΄εντολή ενός ενήλικου ομοεθνούς του, ο οποίος και αναζητείται για να συλληφθεί.

Κατά τις πληροφορίες του Patris News, το άτομο που αναζητείται και είχε δώσει την εντολή στον ανήλικο για να διευκολύνει τις γυναίκες από το Νεπάλ στην κάθοδό τους προς το νομό, ζει και δρα στην Ηλεία και φέρεται να έχει σημαντικό ρόλο στην υποδοχή και καθοδήγηση των μεταναστών που καταφθάνουν στην περιοχή μας προκειμένου να εργαστούν σε διάφορες καλλιέργειες.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας, με τον ανήλικο να κατηγορείται για διευκόλυνση προώθησης μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας και τις γυναίκες από το Νεπάλ για παράνομη είσοδο στη χώρα.