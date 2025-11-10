Εξάρθρωση οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών: Eικόνες από το ναό “καβάτζα” στη Λιοσίων – Τι ομολόγησε ο ρασοφόρος youtuber

Μεταφορέας και διακινητής ναρκωτικών ουσιών, ήταν ο 46χρονος ρασοφόρος, που αυτοαποκαλείται «Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος των Παλαιοημερολογιτών».

Διατηρούσε δικό του κανάλι με συνταγές στο You Tube, και στο παρελθόν εργάστηκε ως μοντέλο, γεγονός που προκάλεσε την καθαίρεση του από την Εκκλησία της Ελλάδος. Σύμφωνα με στοιχεία της δικογραφίας, ο 46χρονος αποθήκευε και έκρυβε τα ναρκωτικά σε αυτοσχέδιο ναό πρώην, αποθήκη του ΟΣΕ, ενώ εκμεταλλευόμενος το όνομα του Αγίου – Προστάτη των καρκινοπαθών αποσπούσε δωρέες και φιλανθρωπίες επί πέντε χρόνια.

Εικόνες του «ναού» που βρίσκεται επί της οδού Λιοσίων κατέγραψε η κάμερα του ΕΡΤnews, την ώρα που αποκαλύπτονται διάλογοι που «καίνε» τον 46χρονο ο οποίος φέρεται να δεχόταν εντολές από την 52χρονη αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε κοκαΐνη και ακατέργαστη κάνναβη σε Ρόδο και Αττική εξάρθρωσε η Δίωξη ναρκωτικών.

Ο 46χρονος όταν οδηγήθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ομολόγησε ότι αποθήκευε εντός του χώρου λατρείας και στη συνέχεια διακινούσε κοκαΐνη και χασίς σε χρήστες.

Πριν από λίγες ημέρες το ελληνικό FBI εξάρθρωσε το κύκλωμα το οποίο παρακολουθούσε εδώ και μήνες η Δίωξη Ναρκωτικών. Ο ρασοφόρος συνελήφθη στη Ρόδο ενώ προηγουμένως είχε πείσει ανυποψίαστη γυναίκα να μεταφέρει στο νησί μέσα σε βαλίτσα 2 κιλά και 188 γραμμάρια κοκαΐνης.

Σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο της αρχηγού, το ένα κιλό κοκαΐνης το πωλούσαν 35.000 ευρώ και το ένα κιλό ακατέργαστης κάνναβης 2.500 ευρώ.

Οι διάλογοι με την 52χρονη αρχηγό

Τον βρήκες;

Περίμενε καλέ! Τώρα βγήκα.

Ωραία, πήγαινε εκεί στο στενό ενώ μιλάμε, θα σου πει από τον Τζόνι.

Ναι

Ένα BMW, τώρα τι χρώμα δε θυμάμαι.

Εντάξει

Άστο ανοιχτο για να μου πεις οκ.

Περίμενε ναι

Το αφήνω ανοιχτό το τηλέφωνο, άστο πήγαινε εσύ κάνε τη δουλειά σου.

Όταν ο ρασοφόρος πλησιάζει το αυτοκίνητο του πελάτη, τού δίνει τις ναρκωτικές ουσίες και ενημερώνει την αρχηγό ότι η αγοραπωλησία ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Βλέπεις;

Ναι ένα γκρι

Μπράβο. Από τον Τζόνι, δίνεις και φεύγεις.

Τουλάχιστον έξι μήνες οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI παρακολουθούσαν τα 9 μέλη του κυκλώματος και κατέγραφαν τις συνομιλίες τους.

Ένας ακόμη 52χρονος ρασοφόρος, ο οποίος είναι έγκλειστος στις φυλακές Κομοτηνής, είχε συλληφθεί στα στις 6 που περασμένου Σεπτέμβρη, για τη μεταφορά παράτυπων μεταναστών. Εντοπίστηκε στο 1ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Κάλχα- Σιδεράδων, στη Ροδόπη, από αστυνομικούς του τμήματος συνοριακής φύλαξης Σαπών, να μεταφέρει με αυτοκίνητο 6 παράτυπους μετανάστες, που είχαν μπει παράνομα από τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες η φερόμενη αρχηγός της οργάνωσης, μαζί με τον 50χρονο υπαρχηγό, λειτουργούσαν ως προπομποί, ωστόσο δεν είχε καταστεί δυνατή η σύλληψη τους.

Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης υπολογίζεται σε τουλάχιστον 105.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι 7 από τους 8 κατηγορουμένους έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν για αδικήματα, ενώ σε δύο από αυτούς έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

