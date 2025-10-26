Εξάρχεια: Γυναίκα έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης – “Είχε βγάλει το μόριό του και το έπαιζε ενώ γέλαγε”

Ένα απίστευτο περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης σε βάρος γυναίκας σημειώθηκε στα Εξάρχεια, όπου ένας άνδρας προχώρησε σε άσεμνες πράξεις μπροστά σε 36χρονη, κοντά σε στάση λεωφορείου.

Η 36χρονη, όπως περιέγραψε την σεξουαλική παρενόχληση που υπέστη, είχε φύγει από τη δουλειά της και βρισκόταν επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη στα Εξάρχεια, βράδυ. Εκεί την πλησίασε ένας άγνωστος άνδρας και αφού της έκανε ερωτήσεις τάχα για τα λεωφορεία, όμως σύντομα απεδείχθη ότι πρόκειται για επιδειξία.

«Είναι δύσκολο να είσαι γυναίκα και να κυκλοφορείς το βράδυ μόνη σου. Ξέρω ότι δεν φταίω εγώ για ότι συνέβη», τόνισε η 36χρονη μιλώντας στην εκπομπή Εξελίξεις Τώρα, για το περιστατικό.

Η γυναίκα, λίγα λεπτά αφότου έφυγε από την εργασία της σε κατάστημα εστίασης της περιοχής, δέχτηκε την σεξουαλική παρενόχληση από τον επιδειξία. Όπως ανέφερε η ίδια: «Περνάει ένας κύριος γύρω στα 65. Μου λέει καλησπέρα, καλησπέρα του λέω. “Περνάει το λεωφορείο;” με ρωτάει. Λέω τέτοια ώρα δεν έχει λεωφορεία εδώ πέρα, οπότε πρέπει να πάτε Ομόνοια ή Πανεπιστήμιο που περνάνε τα ολονύκτια. Λέμε καλό βράδυ. Ξαφνικά ακούω κάτι μουγκρητά, μετά από λίγα λεπτά. Και γυρνάω και βλέπω να έχει βγάλει το μόριό του και το έπαιζε όσο με κοίταζε. Ξεκινάω να τον βρίζω και αυτός γέλαγε».

«Είχα σοκαριστεί και είχα τρομάξει. Γιατί ήταν γύρω στις 2 το βράδυ. Ήταν άδειος ο δρόμος και ένιωσα τελείως απροστάτευτη. Δεν τρομοκρατήθηκα, ήταν -πώς να το πω- μία αηδία», δήλωσε το 36χρονο θύμα.

Η γυναίκα μαύλισα, αποκάλυψε ότι έχει πέσει θύμα κι άλλων αντίστοιχων περιστατικών, με το τελευταίο να συμβαίνει τον περασμένο Αύγουστο. Τότε είχε προσπαθήσει μάταια να απευθυνθεί στις Αρχές.

«Μου είπαν ότι για να γίνει μήνυση χρειάζεται 100 ευρώ. Ε, 100 ευρώ τη σήμερον ημέρα δεν μου περισσεύουν. Γενικά σε αποτρέπουν από το να ασχοληθείς με αυτό. Γίνανε 2-3 στενά από το τμήμα, δηλαδή μηδέν προστασία. Είμαστε στην περιοχή που έχει, δεν ξέρω πόσους εκατοντάδες αστυνομικούς, και τους έχουμε να φυλάνε λαμαρίνες; Να φωνάζω, να μην έχει έξω ψυχή, 2 στενά από το τμήμα. Ε, δεν γίνεται να μην ακούστηκα».