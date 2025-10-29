Εντατικοί έλεγχοι στο Γκάζι: Τρεις συλλήψεις για αλκοόλ σε ανηλίκους

Εντατικοί αστυνομικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν το τριήμερο 24 έως 26 Οκτωβρίου 2025 στην περιοχή του Γκαζιού, με τη συμμετοχή του Αστυνομικού Τμήματος Ομονοίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών και της Ασφάλειας. Οι επιχειρήσεις στόχευαν σε παραβάσεις ωραρίου λειτουργίας, ηχορύπανσης και διάθεσης αλκοόλ σε ανήλικους.

Ειδικότερα, την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ομονοίας, με τη συνδρομή περιπολικού της Ασφάλειας, πραγματοποίησαν ελέγχους σε καταστήματα διασκέδασης στην περιοχή του Γκαζιού. Συνολικά διενεργήθηκαν έξι έλεγχοι, κατά τη διάρκεια των οποίων συνελήφθησαν δύο άτομα — ένα για παράβαση σχετική με το ηχόμετρο και ένα για παράταση ωραρίου λειτουργίας. Από τους ελέγχους δεν προέκυψε καμία παράβαση που να αφορά ανήλικους.

Το Σάββατο 25 Οκτωβρίου, η επιχείρηση συνεχίστηκε από το ίδιο Τμήμα, με τέσσερις ακόμη ελέγχους στην περιοχή, όπου προέκυψαν δύο αυτόφωρες συλλήψεις για παράταση ωραρίου. Και σε αυτή την περίπτωση, δε διαπιστώθηκε παρουσία ή εξυπηρέτηση ανηλίκων.

Παράλληλα, η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών συνέδραμε στην επιχείρηση της Παρασκευής, ενώ το Σάββατο προχώρησε σε δύο στοχευμένους ελέγχους σε γνωστά καφέ–μπαρ του Γκαζιού, καθώς και σε δύο περίπτερα της περιοχής. Από τους ελέγχους αυτούς δεν εντοπίστηκαν παραβάσεις σχετικές με ανήλικους.

Συνολικά, σύμφωνα με την Ασφάλεια, το τριήμερο Παρασκευής, Σαββάτου και Κυριακής πραγματοποιήθηκαν 252 έλεγχοι σε καταστήματα και περίπτερα. Από αυτούς, προέκυψαν τρεις συλλήψεις υπευθύνων καταστημάτων για διάθεση αλκοόλ σε ανήλικους.

Οι στοχευμένες επιχειρήσεις θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, με στόχο τη διασφάλιση της τήρησης της νομοθεσίας σε χώρους διασκέδασης και την προστασία των ανηλίκων.