MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Εντατικοί έλεγχοι στο Γκάζι: Τρεις συλλήψεις για αλκοόλ σε ανηλίκους

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εντατικοί αστυνομικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν το τριήμερο 24 έως 26 Οκτωβρίου 2025 στην περιοχή του Γκαζιού, με τη συμμετοχή του Αστυνομικού Τμήματος Ομονοίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών και της Ασφάλειας. Οι επιχειρήσεις στόχευαν σε παραβάσεις ωραρίου λειτουργίας, ηχορύπανσης και διάθεσης αλκοόλ σε ανήλικους.

Ειδικότερα, την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ομονοίας, με τη συνδρομή περιπολικού της Ασφάλειας, πραγματοποίησαν ελέγχους σε καταστήματα διασκέδασης στην περιοχή του Γκαζιού. Συνολικά διενεργήθηκαν έξι έλεγχοι, κατά τη διάρκεια των οποίων συνελήφθησαν δύο άτομα — ένα για παράβαση σχετική με το ηχόμετρο και ένα για παράταση ωραρίου λειτουργίας. Από τους ελέγχους δεν προέκυψε καμία παράβαση που να αφορά ανήλικους.

Το Σάββατο 25 Οκτωβρίου, η επιχείρηση συνεχίστηκε από το ίδιο Τμήμα, με τέσσερις ακόμη ελέγχους στην περιοχή, όπου προέκυψαν δύο αυτόφωρες συλλήψεις για παράταση ωραρίου. Και σε αυτή την περίπτωση, δε διαπιστώθηκε παρουσία ή εξυπηρέτηση ανηλίκων.

Παράλληλα, η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών συνέδραμε στην επιχείρηση της Παρασκευής, ενώ το Σάββατο προχώρησε σε δύο στοχευμένους ελέγχους σε γνωστά καφέ–μπαρ του Γκαζιού, καθώς και σε δύο περίπτερα της περιοχής. Από τους ελέγχους αυτούς δεν εντοπίστηκαν παραβάσεις σχετικές με ανήλικους.

Συνολικά, σύμφωνα με την Ασφάλεια, το τριήμερο Παρασκευής, Σαββάτου και Κυριακής πραγματοποιήθηκαν 252 έλεγχοι σε καταστήματα και περίπτερα. Από αυτούς, προέκυψαν τρεις συλλήψεις υπευθύνων καταστημάτων για διάθεση αλκοόλ σε ανήλικους.

Οι στοχευμένες επιχειρήσεις θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, με στόχο τη διασφάλιση της τήρησης της νομοθεσίας σε χώρους διασκέδασης και την προστασία των ανηλίκων.

Γκάζι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Jessie J: Αναβλήθηκε η δεύτερη επέμβαση για τον καρκίνο του μαστού – “Είμαι απογοητευμένη”

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Δόμνα Μιχαηλίδου: Η τρυφερή φωτογραφία με τον 6 μηνών γιο της στο αεροπλάνο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Τρία μετάλλια με ρεκόρ Ευρώπης Νεανίδων για την Μαρία Στρατουδάκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Το υπό ανέγερση παιδιατρικό νοσοκομείο επισκέφτηκε ο Νίκος Δένδιας – “Έργο υπερεθνικής σημασίας”

stratiotiki_parelasi
ΕΘΝΙΚΑ 20 ώρες πριν

28η Οκτωβρίου: Εντυπωσιακά κλικ από την μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη – Νέα τεχνολογία και εθνική υπερηφάνεια

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Κρήτη: Υψώθηκε γιγαντιαία ελληνική σημαία 1.440τμ – Μία από τις μεγαλύτερες σε όλη την Ελλάδα, δείτε βίντεο