Έκρυβε κοκαΐνη, χάπια extacy και 6.100 ευρώ σε τάπερ και αφυγραντήρα – Συνελήφθη 46χρονος στην Αθήνα

Συνελήφθη 46χρονος που συμμετείχε σε rave parties, διακινώντας ναρκωτικά και χάπια extacy στο κέντρο της Αθήνας.

Οι αστυνομικοί παρακολουθούσαν τον 46χρονο και μόλις βγήκε από το σπίτι του στον Κεραμεικό τον συνέλαβαν. Στη συνέχεια ανέβηκαν στο διαμέρισμα και ο 46χρονος τους έδωσε τον συνδυασμό της ηλεκτρονικής κλειδαριάς με αποτέλεσμα να το ανοίξουν.

Ακολούθησε έρευνα από άνδρες της ασφάλειας Ασπροπύργου κατά την οποία εντοπίστηκαν 120 γραμμάρια κοκαίνης σε συσκευασίες έτοιμες προς πώληση, κρυμμένες σε τάπερ φαγητού και παγωτού, σύμφωνα με το STAR. Ταυτόχρονα εντοπίστηκαν ποσότητες ινδικής κάνναβης και χάπια extacy κρυμμένα σε δοχεία, μέσα σε κρύπτες στους τοίχους.

Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν 6.100 ευρώ σε χαρτονομίσματα των 50 ευρώ μέσα σε αφυγραντήρα. Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν κινητά τηλέφωνα για να εντοπίσουν συνεργάτες αλλά και πελάτες του 46χρονου που αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.