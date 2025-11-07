Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. σε σπίτια στα Άνω Λιόσια: Βίντεο από drone δείχνει αστυνομικούς να συλλαμβάνουν 23χρονο σε ταράτσα

Επιτυχημένη και συντονισμένη επιχείρηση από στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιήθηκε στα Άνω Λιόσια την περασμένη Δευτέρα (03/11), για γνωστούς-άγνωστους που είχαν μετατρέψει σπίτια σε «καταστήματα» που πουλούσαν ναρκωτικά.

Κατά την έφοδο των αστυνομικών συνελήφθησαν 6 άτομα ηλικίας από 20 έως 64 χρόνων, ενώ σε μία περίπτωση υπήρξε και καταδίωξη.

Δύο από τους κατηγορούμενους πέταξαν τα ναρκωτικά στην τουαλέτα αλλά δεν γλίτωσαν την σύλληψη. Όπως φαίνεται στα πλάνα που τραβήχτηκαν από drone, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής και της της ΟΠΚΕ, συνοδεία πάντα αστυνομικού σκύλου κατάλληλου στο να ανιχνεύει ναρκωτικά, έφτασαν σε οικισμό στα Άνω Λιόσια όπου στεγάζονταν τα 4 «καταστήματα» των μελών της εγκληματικών οργάνωσης.

Αφού συνέλαβαν πρώτα 4 πωλητές, στη συνέχεια πέρασαν χειροπέδες σε έναν πελάτη. Από την έρευνα αποδείχθηκε πως καθημερινά, πλήθος κόσμου μπαινοέβγαινε στα σπίτια για να αγοράσει ναρκωτικά.

Ωστόσο 23χρονος στο άκουσμα πως κάνει έφοδο η ΕΛ.ΑΣ., ανέβηκε στην ταράτσα και ξεκίνησε να τρέχει. Αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν.

Δύο από τους κατηγορούμενους προσπάθησαν να κρύψουν τα ναρκωτικά πετώντας τα στην τουαλέτα. Η προσπάθειά τους αποδείχθηκε μάταιη.

Οι κατηγορούμενοι είχαν εγκαταστήσει στα σπίτια τους μεταλλικές πόρτες που ανοίγουν προς την εξωτερική πλευρά, σύρτες, ρολά ασφαλείας καθώς και κάμερες, με σκοπό να καλύψουν τα ίχνη τους και να δυσκολέψουν μία πιθανή επέμβαση των αστυνομικών.

Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 209,3 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, εκ των οποίων τα 169,9 γραμμ. βρέθηκαν εντός σωλήνα αποχέτευσης, το χρηματικό ποσό των 3.675 ευρώ, 3 καταγραφικά μηχανήματα μαζί με τροφοδοτικό και κάμερα και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα και κατηγορούνται για υποθέσεις ναρκωτικών.