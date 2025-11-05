Δημογλίδου: Προσπαθούμε να ξεκαθαρίσουμε την υπόθεση στα Βορίζια από τις μαρτυρίες – Δεν έχει βρεθεί οπλισμός

Μέχρι στιγμής οπλισμός που έχει χρησιμοποιηθεί κατά την συμπλοκή στα Βορίζια Ηρακλείου, δεν έχει βρεθεί, αλλά η ιατροδικαστική εξέταση μας βοήθησε να διαπιστώσουμε από τι είδους όπλο χάθηκε κάθε άνθρωπος και τραυματίστηκαν οι υπόλοιποι» ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ. ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις». Επισημαίνοντας ότι αναμένονται τα αποτελέσματα της βαλλιστικής εξέτασης, διευκρίνισε ότι έχουν βρεθεί ως και 100 κάλυκες, διαψεύδοντας αναφορές για «2.000».

Δύο ομάδες ΕΚΑΜ (Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα) , δύο ομάδες ΤΑΕ (Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων Κρήτης (ΤΑΕ), αστυνομικοί της Ασφάλειας και του Οργανωμένου Εγκλήματος που συνολικά ίσως να φτάνουν τους 300 παραμένουν στα Βορίζια και στην ευρύτερη περιοχή, είπε η Κωνσταντία Δημογλίδου. Οι «ενισχυτικές δυνάμεις που έχουν φτάσει από την Αθήνα στο οικογενειακό και στο ευρύτερο περιβάλλον των τριών καταζητούμενων δημιούργησε πίεση που τελικά οδήγησε στην παράδοσή τους», είπε.

Για το χρονικό της παράδοσης των τριών καταζητούμενων αδερφών ανέφερε: «Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι τουλάχιστον ένας από τους συλληφθέντες διέμενε σε συγκεκριμένο ξενοδοχείο σε περιοχή του Ηρακλείου. Έφτασαν εκεί, είχε αποχωρήσει, είχαν αποχωρήσει τα άτομα, προσήχθη ο ιδιοκτήτης για να εξεταστεί για το αν θα πρέπει να σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του για το αδίκημα της υπόθαλψης. Υπήρξε κάποια επικοινωνία από συγγενικό πρόσωπο με την Αστυνομία ώστε να σταματήσουν αυτές οι έρευνες, καθώς προτίθενται να παραδοθούν. Οι αστυνομικοί δεν σταμάτησαν, εξακολούθησαν να κάνουν κατ οίκον έρευνες και στη συνέχεια δόθηκε το σημείο συνάντησης ώστε να παραδοθούν στις αρχές».

«Δεν φαίνεται εμπλοκή μέσα από τη φυλακή»

«Δεν φαίνεται με κανένα τρόπο ότι εμπλέκεται κάποιος μέσα από τη φυλακή στο συγκεκριμένο περιστατικό. Άλλωστε, κατά την ροανάκριση της Αστυνομίας δεν προκύπτει κάτι οργανωμένο, αλλά τυχαία συνάντηση των δύο πλευρών. Στο σημείο αυτό που συνέβη η συμπλοκή, ξεκίνησε ο διαπληκτισμός και στη συνέχεια είχαμε το αιματηρό περιστατικό. Έπρεπε να γίνει όμως κάποια στιγμή και έρευνα μέσα στις φυλακές, καθώς ίσως υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία μπορούν να δώσουν πληροφορίες στην αστυνομία τόσο για την τοποθέτηση του μηχανισμού όσο και για το περιστατικό», είπε η Κωνσταντία Δημογλίδου και στην ερώτηση για τις δηλώσεις Χρυσοχοΐδη περί αλλαγών, τόνισε:

«Οι ενισχυτικές δυνάμεις θα παραμείνουν για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί, καθώς θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι και οι κάτοικοι της περιοχής είναι ασφαλείς, αλλά και ότι έχουν καταλάβει και οι δυο πλευρές ότι δεν πρέπει να δοθεί συνέχεια σε αυτό το περιστατικό. Ουσιαστικά προσπαθούμε να ξεκαθαρίσουμε τον ρόλο του κάθε συλληφθέντα, όπως και του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του από τις μαρτυρίες που έχουμε καθώς δεν υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό και δεν υπάρχει και οπλισμός.

«Δυστυχώς δεν έχουμε και εμείς ξεκάθαρη εικόνα πώς ξεκίνησε το περιστατικό»

θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι οι πολίτες, γιατί υπάρχουν και κάτοικοι στην περιοχή που δεν ανήκουν σε καμία από τις δύο οικογένειες, θα κινούνται ασφαλείς μέσα στην περιοχή τους. Πρέπει να κατανοήσουν και οι δύο πλευρές ότι αυτό που έχουν μάθει ίσως από μικρά παιδιά πρέπει να σταματήσει. Δεν μπορεί να χάνονται ανθρώπινες ζωές τόσο άδικα, τόνισε.

Σκεφτείτε ότι καθημερινά και σε κάθε βάρδια υπάρχουν τουλάχιστον δύο ομάδες ΕΚΑΜ μεταξύ άλλων. Τον μήνα Σεπτέμβριο και τον Αύγουστο είχαμε δύο πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Συνελήφθησαν άτομα για διάφορα αδικήματα από την ευρύτερη περιοχή. Μόνο η τοπική αστυνομία έχει κατασχέσει περισσότερα από 100 πυροβόλα όπλα και έχουν σχηματιστεί δικογραφίες για τους κατόχους αυτών των όπλων. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για μια περιοχή όπου δεν ενεργεί κανονικά η αστυνομία», είπε η κυρία Δημογλίδου.