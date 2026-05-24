MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ιράν: Εκτελέστηκε ένας άνδρας που κατηγορήθηκε για την παροχή πληροφοριών στις ΗΠΑ και το Ισραήλ στη διάρκεια του πολέμου

Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Το Ιράν προχώρησε στην εκτέλεση ενός άνδρα που κατηγορήθηκε ότι παρείχε πληροφορίες στις ΗΠΑ και το Ισραήλ στη διάρκεια του πολέμου, όπως μετέδωσε σήμερα ο ιστότοπος της ιρανικής δικαιοσύνης ⁠Mizan.

«Ο Μοτζταμπά Κιάν…που παρείχε στον εχθρό πληροφορίες που αφορούσαν μονάδες της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας, απαγχονίστηκε νωρίς το πρωί», όπως μετέδωσε το Mizan.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το πρόσωπο αυτό είχε δώσει πληροφορίες που σχετίζονται με τις ιρανικές αμυντικές δυνατότητες στη διάρκεια του πολέμου που πυροδοτήθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου από την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Οι εκτελέσεις έχουν αυξηθεί στη χώρα, κυρίως για κατηγορίες κατασκοπείας ή απόπειρας κατά της εθνικής ασφάλειας, μετά την έναρξη του πολέμου, αλλά αφορούν παλαιότερα αδικήματα. Πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση που σχετίζεται άμεσα με τη σύγκρουση αυτή.

Σύμφωνα με τις οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπως η Διεθνής Αμνηστία, το Ιράν είναι η χώρα με τον δεύτερο υψηλότερο αριθμό εκτελέσεων στον κόσμο μετά την Κίνα.

Οι αρχές εκτέλεσαν τουλάχιστον 1.639 ανθρώπους το 2025, αριθμό ρεκόρ από το 1989, όπως ανέφεραν πρόσφατα οι μκο Ανθρώπινα Δικαιώματα Ιράν (Iran Human Rights), που εδρεύει στη Νορβηγία, και Μαζί κατά της Θανατικής Ποινής (ECPM).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ιράν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Μιχάλης Σηφάκης – Οι πρώτες δηλώσεις μετά το πρόωρο τέλος του Survivor: “Να σεβαστούμε τον Σταυράκο μας”

LIFESTYLE 39 λεπτά πριν

Ιωάννα Μαλέσκου: Στα δίδυμα ο καθένας είναι μία μονάδα – Κάνεις αυτά που πρέπει και από κει και πέρα χαρακτηρίζεσαι

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Βαλεντίνη Παπαδάκη για Κώστα Σόμμερ: Δεν μου έλεγε για γάμο και του είπα ότι το μωρό θα πάρει το επίθετό μου

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Εκπρόσωπος ιρανικού ΥΠΕΞ: Παρατηρούμε μία τάση προσέγγισης για συμφωνία με τις ΗΠΑ

ΥΓΕΙΑ 21 ώρες πριν

Έμπολα: Η ανεξέλεγκτη εξάπλωση του ιού και τα πιθανά αίτια

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Έμπολα: 10 αφρικανικές χώρες σε κίνδυνο να πληγούν από την επιδημία, σύμφωνα με την Africa CDC