Διάσωση 57 μεταναστών νότια της Κρήτης – Συνελήφθησαν δύο διακινητές από το Νότιο Σουδάν

Συντονισμένες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης πραγματοποιήθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής του Πάσχα (12/4) στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με αποτέλεσμα τη διάσωση συνολικά 57 μεταναστών, οι οποίοι επέβαιναν σε δύο διαφορετικές λέμβους. Και στις δύο περιπτώσεις, οι αρμόδιες λιμενικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ισάριθμων διακινητών, υπηκόων Νοτίου Σουδάν, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι προανακρίσεις.

Ειδικότερα, τις πρώτες πρωινές ώρες, το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης ενημέρωσε τις Λιμενικές Αρχές Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Ιεράπετρας, Καλών Λιμένων, Αγίας Γαλήνης και Κόκκινου Πύργου για λέμβο σε δυσχερή θέση νότια των Καλών Λιμένων.

Στο σημείο έσπευσε ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, το οποίο περισυνέλεξε 22 αλλοδαπούς, εκ των οποίων 21 άνδρες και ένας ανήλικος. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων και στη συνέχεια, υπό τη συνοδεία στελεχών του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών και της Αστυνομίας, οδηγήθηκαν στο Ηράκλειο, όπου πρόκειται να μεταφερθούν σε δομή υποδοχής στην ενδοχώρα.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, είχαν αναχωρήσει τις πρώτες πρωινές ώρες της 11ης Απριλίου 2026 από την περιοχή Τομπρούκ της Λιβύης, καταβάλλοντας ποσά από 15.000 έως 20.000 δηναρίων Λιβύης ο καθένας για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου συνελήφθη ένας 20χρονος υπήκοος Νοτίου Σουδάν, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής των υπολοίπων. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη είσοδο, διευκόλυνση μεταφοράς και έκθεση σε κίνδυνο.

Σε δεύτερο περιστατικό, το πρωί της Κυριακής σκάφος της FRONTEX εντόπισε λέμβο με αλλοδαπούς στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου. Στην επιχείρηση συμμετείχε και δεύτερο σκάφος της ευρωπαϊκής δύναμης, το οποίο περισυνέλεξε συνολικά 35 άτομα (33 άνδρες και 2 γυναίκες).

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι Καραβέ της Γαύδου, όπου και ακολούθησαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και προανάκρισης. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων συνελήφθη ένας 26χρονος υπήκοος Νοτίου Σουδάν, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως διακινητής των υπολοίπων. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παράνομη είσοδο, διευκόλυνση, έκθεση σε κίνδυνο, καθώς και παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας.

Κατά την προανάκριση κατασχέθηκαν μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας, η πνευστή λέμβος μεταφοράς και ο εξωλέμβιος κινητήρας.