Χαλκιδική: Βρέθηκε οβίδα μέσα σε οικόπεδο στη Νέα Καλλικράτεια – Η ΕΛ.ΑΣ. απέκλεισε την περιοχή

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης στην Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής μετά τον εντοπισμό μίας οβίδας μέσα σε οικόπεδο.

Συγκεκριμένα εργάτες που εκτελούσαν εργασίες ανέγερσης οικοδομής στο κέντρο της Νέας Καλλικράτειας, βρήκανε μια οβίδα καθώς έσκαβαν και ενημέρωσαν τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η ΕΛ.ΑΣ. που απέκλεισε το χώρο αλλά και ο Στρατός που θα πραγματοποιήσει την περισυλλογή της.

