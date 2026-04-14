Αργολίδα: Γέφυρα σωτηρίας για 3χρονο κοριτσάκι που τραυματίστηκε με πατίνι – Μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας

Γέφυρα σωτηρίας στήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 14 Απριλίου στο οδικό δίκτυο της Αργολίδας, από την Ερμιονίδα έως το Άργος, για ένα τρίχρονο κοριτσάκι που τραυματίστηκε με πατίνι κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες στα Δίδυμα Αργολίδας.

Η μητέρα του μετέφερε προς το νοσοκομείο το μικρό παιδί με αυτοκίνητο της, το οποίο όμως παρουσίασε βλάβη στο ύψος του Λυγουριού. Στο σημείο έσπευσε περιπολικό της ΕΛΑΣ, το οποίο παρέλαβε το παιδί και την μητέρα για το Νοσοκομείο Άργους.

Την ίδια ώρα σύμφωνα με το argolikeseidhseis.gr, μοτοσικλετιστές της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τέθηκαν προπομποί του περιπολικού, ενώ σε κεντρικές διασταυρώσεις η τροχαία διευκόλυνε τη διέλευση του οχήματος παρακάμπτοντας τους φωτεινούς σηματοδότες.

Το παιδί έφτασε με ασφάλεια στο Νοσοκομείο Άργους για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

