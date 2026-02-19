Απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης φιλάθλων του ΠΑΟΚ στη Λάρισα για τον αγώνα με την ΑΕΛ

Στην απαγόρευση της οργανωμένης μετακίνησης φιλάθλων του ΠΑΟΚ στη Λάρισα για τον αγώνα της 22ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League 1, με την ΑΕΛ προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απαγόρευση πραγματοποιείται έπειτα από απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και γίνεται για λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ, κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα της 22ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της SUPER LEAGUE 1, περιόδου 2025 – 2026, μεταξύ των ομάδων «Π.Α.Ε. Α.Ε.Λ. – Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ», ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 18:00’ στο γήπεδο AEL FC ARENA, για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.