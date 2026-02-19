MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης φιλάθλων του ΠΑΟΚ στη Λάρισα για τον αγώνα με την ΑΕΛ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στην απαγόρευση της οργανωμένης μετακίνησης φιλάθλων του ΠΑΟΚ στη Λάρισα για τον αγώνα της 22ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League 1, με την ΑΕΛ προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απαγόρευση πραγματοποιείται έπειτα από απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και γίνεται για λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ, κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα της 22ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της SUPER LEAGUE 1, περιόδου 2025 – 2026, μεταξύ των ομάδων «Π.Α.Ε. Α.Ε.Λ. – Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ», ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 18:00’ στο γήπεδο AEL FC ARENA, για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

ΑΕΛ ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΕΘ 7 ώρες πριν

Ανάπλαση ΔΕΘ: Τι προβλέπει το σχέδιο – Σε εξέλιξη η επικαιροποίηση των αρχιτεκτονικών μελετών

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Το επετειακό σήμα του ΠΑΟΚ για τα 100 χρόνια: “Ένας αιώνας δόξας”

MEDIA NEWS 8 ώρες πριν

Γιώργος Λιάγκας: Υπάρχει μια εκπομπή που ασχολείται με εμμονή κάθε εβδομάδα μαζί μου

ΥΓΕΙΑ 20 ώρες πριν

Τι συμβαίνει στο σώμα μας όταν τρώμε γιαούρτι κάθε μέρα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 50 λεπτά πριν

Ύδρα: Έως 200 ευρώ τη μέρα για τους κομπάρσους που θα συμμετέχουν στην ταινία του Μπραντ Πιτ

ΠΑΙΔΕΙΑ 13 ώρες πριν

Το ΑΠΘ επενδύει στην επιμόρφωση των μελών του: Έναρξη νέων δωρεάν επιμορφωτικών προγραμμάτων