Αλκέτ Ριζάι: Ανθρωποκυνηγητό μετά τη μη επιστροφή του στις φυλακές – “Μπορεί να είναι οπλισμένος και επικίνδυνος”

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά τη λήξη της άδειάς του.

Ο βαρυποινίτης έπρεπε να παρουσιαστεί στο σωφρονιστικό κατάστημα στις 08:30 το πρωί της Δευτέρας. Καθώς δεν επέστρεψε, ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα αναζήτησής του.

Ο Ριζάι είχε λάβει συνολικά 16 άδειες από το 2021, επιστρέφοντας κανονικά στη φυλακή. Η τελευταία άδεια είχε χορηγηθεί στις 7 Σεπτεμβρίου, ωστόσο αυτή τη φορά δεν εμφανίστηκε την καθορισμένη ώρα.

Συνδρεβέλης στο ERTnews: Θεωρείται πλέον δραπέτης

«Από τη στιγμή που δεν επέστρεψε, θεωρείται δραπέτης και πέφτει πλέον στην Ελληνική Αστυνομία όλη η ευθύνη για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, προκειμένου να οδηγηθεί ξανά στο σωφρονιστικό κατάστημα», ανέφερε στο ERTnews ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, Χρήστος Συνδρεβέλης.

Όπως τόνισε, οι αστυνομικοί πραγματοποιούν τις έρευνες λαμβάνοντας αυξημένα μέτρα αυτοπροστασίας, λόγω του βαρέος ποινικού παρελθόντος του καταζητούμενου.

«Δεν πρόκειται για μια απλή περίπτωση. Ενδέχεται να είναι οπλισμένος και επικίνδυνος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την επικινδυνότητα της επιχείρησης που έχουν αναλάβει οι αστυνομικοί», σημείωσε.

Ζητά επανεξέταση των όρων χορήγησης αδειών

Ο κ. Συνδρεβέλης διευκρίνισε ότι η Ελληνική Αστυνομία δεν έχει αρμοδιότητα στη διαδικασία χορήγησης αδειών στους κρατουμένους, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι ο συγκεκριμένος θεσμός πρέπει να διατηρηθεί.

Έθεσε, ωστόσο, ζήτημα επικαιροποίησης των όρων και των προϋποθέσεων, ώστε πριν από τη χορήγηση μιας άδειας να αξιολογείται αναλυτικά η επικινδυνότητα κάθε κρατουμένου.

«Θα πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος να ελέγχεται κατά πόσον πρέπει να δοθεί η άδεια, σε συνάρτηση με την επικινδυνότητα του κρατουμένου», επισήμανε.

Όπως πρόσθεσε, παρότι η Αστυνομία δεν αποφασίζει για τις άδειες, καλείται τελικά να αναζητήσει και να συλλάβει έναν δραπέτη, αναλαμβάνοντας μια επιχείρηση που ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Ερευνάται πιθανή εμπλοκή στους πυροβολισμούς στην Ανάβυσσο

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν παράλληλα εάν και σε ποιον βαθμό ο Ριζάι εμπλέκεται στο επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής έξω από beach bar στην Ανάβυσσο.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Συνδρεβέλης, προηγήθηκε διαπληκτισμός με αφορμή τη δυνατή μουσική. Ένας Αφγανός, ο οποίος φέρεται να εργαζόταν ως προσωπικό ασφαλείας στην επιχείρηση, αναζητείται καθώς φέρεται να πυροβόλησε, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι, ένας Έλληνας και ένας αλλοδαπός.

Οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον ανακριτή, ενώ η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του επεισοδίου και την πιθανή συμμετοχή του Ριζάι βρίσκεται σε εξέλιξη.