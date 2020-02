Το "Just the 2 of us", επιστρέφει μέσα από το OPEN tv και ένα από τα ονόματα που ήταν σίγουρο ότι θα βρίσκεται στην κριτική επιτροπή τελικά δεν θα είναι στο show.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιάννη Πουλόπουλου στη "Φωλιά των Κου Κου" η Άντζελα Δημητρίου θα είναι εκτός του "Just the 2 of us", αφού οι άνθρωποι από το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο BBC που έχει τα δικαιώματά του, δεν θέλουν την αγαπημένη τραγουδίστρια στην επιτροπή.

Σύμφωνα με τους ξένους παραγωγούς θα πρέπει τα μέλη της κριτικής επιτροπής να έχουν τηλεοπτική εμπειρία, κάτι που δεν ισχύει για τη "λαίδη" του ελληνικού τραγουδιού.