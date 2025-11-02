Πότε αναμένεται να καταβληθούν οι συντάξεις Δεκεμβρίου – Οι πιθανές ημερομηνίες

Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι συντάξεις Δεκεμβρίου 2025 καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ο ΕΦΚΑ προγραμμάτισε τις ημερομηνίες καταβολών.

Πιθανότερη ημερομηνία της καταβολής των συντάξεων Δεκεμβρίου 2025, είναι η Τρίτη 25 Νοεμβρίου.

Σημειώνεται ότι η καταβολή των συντάξεων Δεκεμβρίου ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών με πιθανότερες ημερομηνίες τις εξής:

Την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί και Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

Την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ], καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Όπως συμβαίνει κάθε μήνα, η πληρωμή θα ξεκινήσει από την προηγούμενη το απόγευμα. Συνεπώς, η πρώτη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί από το απόγευμα της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου, ενώ η δεύτερη και τελευταία από την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου το απόγευμα.