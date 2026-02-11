Πώς να καθαρίσετε εύκολα το τζάμι του φούρνου: Η απλή λύση για αστραφτερό αποτέλεσμα χωρίς φθορές

Ο καθαρισμός του φούρνου είναι συχνά μια επίπονη διαδικασία που απαιτεί ατελείωτο τρίψιμο για την απομάκρυνση των καμένων λιπών. Ενώ υπάρχουν αμέτρητα κόλπα, πολλά από αυτά πρέπει να αποφεύγονται, ειδικά όσα αφήνουν τοξικές αναθυμιάσεις ή χημικά κατάλοιπα στο εσωτερικό της συσκευής σας.

Το τζάμι είναι πολύ πιο ευαίσθητο από τις μεταλλικές επιφάνειες και η χρήση λάθος υλικών μπορεί να προκαλέσει μόνιμες γρατζουνιές. Η καλύτερη λύση για αστραφτερό αποτέλεσμα χωρίς φθορές είναι η χρήση ατμοκαθαριστή.

Πώς να καθαρίσετε το τζάμι του φούρνου χωρίς τρίψιμο

Οι ατμοκαθαριστές είναι συσκευές που χρησιμοποιούν ζεστό ατμό για να μαλακώσουν τη βρωμιά, καθιστώντας εύκολη την απομάκρυνση των επίμονων λιπών με ένα απλό σκούπισμα. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζονται λειαντικά καθαριστικά, όπως σύρματα ή αιχμηρά εργαλεία που προκαλούν γδαρσίματα. Αφού μαλακώσετε όλη τη συσσωρευμένη βρωμιά, δεν απαιτείται πλέον υπερβολικός κόπος για τον καθαρισμό της γυάλινης πόρτας του φούρνου.

Επιπλέον, ο καθαρισμός με ατμό αποτελεί μια φυσική λύση για αστραφτερό φούρνο, χωρίς τη χρήση σκληρών χημικών μέσα στη συσκευή που μαγειρεύετε.

Τι θα χρειαστείτε

Έναν ατμοκαθαριστή χειρός

Ένα μαλακό σφουγγάρι ή πανί με μικροΐνες.

Προσοχή: Για την ασφάλειά σας, βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος είναι απενεργοποιημένος και έχει κρυώσει εντελώς πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία.

Οδηγίες

Ανοίξτε την πόρτα του φούρνου πλήρως μέχρι να έρθει σε οριζόντια θέση. Γεμίστε το δοχείο του ατμοκαθαριστή με νερό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Τοποθετήστε το κατάλληλο εξάρτημα (η βούρτσα είναι η ιδανική επιλογή εδώ) και αφήστε τη συσκευή μερικά λεπτά να ζεσταθεί. Δουλέψτε σε μικρές επιφάνειες. Κατευθύνετε τον ατμό σε ένα σημείο τη φορά για να μαλακώσουν τα καμένα λίπη και οι βρωμιές, χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα τη βούρτσα για να ξεκολλήσετε τα υπολείμματα. Σκουπίστε αμέσως το σημείο με το πανί μικροϊνών. Η ευκολία με την οποία φεύγει η βρωμιά μοιάζει με μαγικό!

Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα μέχρι ολόκληρο το τζάμι να λάμπει. Αυτό ήταν! Ο φυσικός καθαρισμός φούρνου με ατμό είναι ο πιο γρήγορος τρόπος για να έχετε ξανά πεντακάθαρη κουζίνα χωρίς χημικά.

Πηγή: enikos.gr