ΠΚΜ: Σε ποιους ποταμούς απαγορεύεται το ψάρεμα από τα μέσα Απριλίου

Απαγορεύεται από τα μέσα Απριλίου η επαγγελματική αλλά και η ερασιτεχνική αλιεία στους ποταμούς Αξιό, Αλιάκμονα, Γαλλικό, Εδεσσαίο, Αλμωπαίο, Στρυμόνα, Λουδία, Αγγίτη, καθώς και σε όλους τους παραπόταμους, χειμάρρους, ρυάκια, γεωφράγματα και υδάτινα κανάλια αυτών, καθώς και σε όλα τα λοιπά ρέοντα ύδατα της Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Περιφέρειας.

Η απαγόρευση ισχύει από το Σάββατο 18 Απριλίου 2026 και ώρα 12:00 (μεσημβρινή) μέχρι και τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 και ώρα 12:00 (μεσημβρινή).

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει

Από τη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας ΠΚΜ – Τμήμα Αλιείας ΠΚΜ ανακοινώνονται τα εξής:

«Με την αρ. 254734(725)/06-04-2026 (ΑΔΑ: Ψ2ΙΦ7ΛΛ-85Λ) Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Κεντρικής Μακεδονίας, απαγορεύεται η ενάσκηση επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας ιχθύων και λοιπών υδρόβιων ζώων, με κάθε μέσο και εργαλείο, για την προστασία της αναπαραγωγής των ιχθυοπληθυσμών αυτών, στους ποταμούς Αξιό, Αλιάκμονα, Γαλλικό, Εδεσσαίο, Αλμωπαίο, Στρυμόνα, Λουδία, ποτάμι Γουμένισσας, Γοργόπης, Κοτζά ντερέ και Αγγίτη μέχρι τα όρια με το Νομό Δράμας (θυρόφραγμα οικισμού Συμβολής) και σε όλους τους παραπόταμους, χειμάρρους, ρυάκια, γεωφράγματα και υδάτινα κανάλια αυτών, καθώς και σε όλα τα λοιπά ρέοντα ύδατα της Π.Κ.Μ., συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής λίμνης Άγρα, από το Σάββατο 18 Απριλίου 2026 και ώρα 12:00 (μεσημβρινή) μέχρι και τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 και ώρα 12:00 (μεσημβρινή).

Οι Αστυνομικές Αρχές και οι Δασικές Υπηρεσίες έχουν την αρμοδιότητα τήρησης – εφαρμογής της απόφασης απαγόρευσης στην περιοχή αρμοδιότητάς των.

Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Περισσότερες πληροφορίες στα αρμόδια Τμήματα Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων:

1. Π.Ε. Ημαθίας: 2331350123

2. Μ.Ε. Θεσσαλονίκης: 2313330382

3. Π.Ε. Κιλκίς: 2341350153

4. Π.Ε. Πέλλας: 2381351256

5. Π.Ε. Πιερίας: 2351351141

6. Π.Ε. Σερρών: 2321355248

7. Π.Ε. Χαλκιδικής: 2371351343»