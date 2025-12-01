MENOY

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας λόγω έργων συντήρησης

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ αύριο Τρίτη 2 Δεκεμβρίου και την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025, στην εθνική οδό 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, στο ύψος του κόμβου Πέλλα, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνση Αστυνομίας Πέλλας.

Οι ρυθμίσεις κρίθηκαν αναγκαίες λόγω τακτικών εργασιών συντήρησης του οδοστρώματος στο συγκεκριμένο σημείο. Κατά τις εργασίες, που θα πραγματοποιούνται από τις 07.00 έως τις 17.00, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διοχετεύεται μέσω της νέας εθνικής οδού Θεσσαλονίκη – Έδεσσα, από την παράκαμψη της Πελλαίας Χώρας και συγκεκριμένα μέσω των κόμβων Χαλκηδόνα και Παραλίμνη.

Οι αρχές υπενθυμίζουν στους οδηγούς ότι η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας και η προσεκτική οδήγηση αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ασφάλεια των μετακινήσεων και την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων, ειδικά σε σημεία όπου εκτελούνται εργασίες.

