Κλείνει το απόγευμα η πλατφόρμα Α21 – Επίδομα Παιδιού

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Κλείνει προσωρινά την ερχόμενη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, στις 18:00, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 – Επίδομα Παιδιού, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον ΟΠΕΚΑ.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, μετά τη συγκεκριμένη ώρα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της πληρωμής της 5ης διμηνιαίας δόσης για το 2025.

Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις.

Υπενθυμίζεται στους δικαιούχους ότι για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Η αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται ως μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Όσοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν λεπτομερώς για το Επίδομα Παιδιού, μπορούν να επισκεφθούν την σχετική σελίδα: https://opeka.gr/oikogeneia/epidoma-paidiou-a21/

Στην ιστοσελίδα https://opeka.gr/μπορείτε να αναζητήσετε και να βρείτε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα και να ενημερωθείτε για ότι δικαιούστε.

Επίδομα παιδιού

