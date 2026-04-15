MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Εργασίες διαγράμμισης και σήμερα στην ΕΟ Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εργασίες διαγράμμισης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών θα πραγματοποιήσει η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της βελτίωσης της οδικής ασφάλειας.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για εργασίες διαγράμμισης στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, στη Χ.Θ. 41+000, στον κλάδο εισόδου από Νέα Καλλικράτεια.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, από την Τρίτη 14 Απριλίου 2026 έως και την Τετάρτη 15 Απριλίου 2026, με ώρα έναρξης στις 07.00 π.μ. και έως τη δύση του ηλίου. Επισημαίνεται ότι τα συνεργεία που θα εκτελούν τις εργασίες θα είναι κινητά και ο χρόνος αποκλεισμού κάθε οδικού τμήματος θα είναι περιορισμένος.

Ήδη έχει γίνει η απαραίτητη συνεννόηση με τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, ώστε να εφαρμοστούν οι κατάλληλες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

