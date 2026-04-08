Χωρίς ρεύμα σήμερα περιοχές της Θεσσαλονίκης
Intime
THESTIVAL TEAM
Διακοπές ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένες για σήμερα Τετάρτη 8 Απριλίου σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ, χωρίς ρεύμα θα μείνουν κάτοικοι και επιχειρήσεις στις παρακάτω περιοχές:
|8/4/2026 8:00:00 πμ
|8/4/2026 2:30:00 μμ
|ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
|ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΛΗΤΗ: ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ (ΑΠΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΣ.
|8/4/2026 8:30:00 πμ
|8/4/2026 2:30:00 μμ
|ΛΑΓΚΑΔΑ
|ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΟΣΣΑ ΚΑΙ ΓΑΛΗΝΗ.