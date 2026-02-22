MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
ΧΑΛΑΡΑ

Γλυφάδα: Ο βασιλιάς καρνάβαλος δεν καιγόταν με τίποτα – Προσπαθούσαν πάνω από μια ώρα να του βάλουν φωτιά, δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Δεν ήθελε να καεί με τίποτα ο βασιλιάς καρνάβαλος στην Γλυφάδα και παίδεψε για τα καλά τους διοργανωτές.

Το καρναβάλι κλείνει πάντα με το κάψιμο του βασιλιά καρνάβαλου, αλλά στη Γλυφάδα χρειάστηκε πάνω από μια ώρα για να τυλιχθεί στις φλόγες.

Ό,τι και να έκαναν δεν είχε αποτέλεσμα, με τους ανθρώπους που είχαν αναλάβει το καρναβάλι να βρίσκονται σε απόγνωση μην ξέροντας τι άλλο να σκαρφιστούν.

Ένας από τους υπεύθυνους εξήγησε τον λόγο που ο βασιλιάς καρνάβαλος… αρνούνταν πεισματικά να καεί. «Όλο το βράδυ βρέχονταν και πλέον δεν είναι εύκολο. Άλλες φορές με λίγο πετρέλαιο φεύγει, πρώτη φορά μας το έκανε αυτό».

Προσπάθησαν μάλιστα να γεμίσουν το κενό που υπήρχε στη βάση με αναμμένα χαρτιά, αλλά και ούτε αυτό είχε αποτέλεσμα.

Λύση βρέθηκε έστω και μετά από πάνω μια ώρα παιδέματος. «Έλουσαν» γύρω γύρω τον βασιλιά καρνάβαλο με μπόλικο εύφλεκτο υλικό και τελικά πήρε φωτιά.

Για να διευκολύνουν το κάψιμο έριξαν σε χαρτόνια το εύφλεκτο υλικό και το έβαλαν πάνω στο βασιλιά καρνάβαλο.

Η ανακούφιση όλων ήταν μεγάλη, καθώς ποτέ στο παρελθόν δεν είχαν βρεθεί αντιμέτωποι με παρόμοιο πρόβλημα. Κόσμος και διοργανωτές έδωσαν ραντεβού για του χρόνου με την ευχή ο νέος βασιλιάς καρνάβαλος να καεί πιο εύκολα!

Γλυφάδα

