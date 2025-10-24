MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζαχαριάδης: Δεν εκτιμώ ότι θα υπάρξουν ζητήματα που θα μας χωρίσουν με τον Αλέξη Τσίπρα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Για σωστή στρατηγική έκανε λόγο μιλώντας στο Ertnews Radio ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης, τονίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να μείνει πολιτικά και ψυχολογικά κοντά με τον πρώην πρόεδρο του κόμματος και πρώην πρωθυπουργό και σημειώνοντας τη θέση της χθεσινής Πολιτικής Γραμματείας ότι οι πορείες πρέπει να είναι κοντινές και συγκλίνουσες.

Αυτονόητο, για την ευρύτερη ενότητα στον χώρο της αριστεράς να λες ότι με τον Αλέξη Τσίπρα είμαστε σύντροφοι, καθώς έχουμε κοντινές πολιτικές θέσεις, ανέφερε στο ERT news radio 105,8 ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Κώστας Ζαχαριάδης.

Δεν θα υπάρχουν ζητήματα που στο ορατό μέλλον θα μας χωρίσουν, σημείωσε και προσέθεσε πως «ο κόσμος, που έχει παραμείνει στο κόμμα δεν θέλει διαστάσεις, διαιρέσεις και πολυκερματισμό».

«Δεν εκτιμώ ότι θα υπάρξουν ζητήματα που θα μας χωρίσουν με τον Αλέξη Τσίπρα», πρόσθεσε ενώ σε ότι αφορά την ανάρτηση του Παύλου Πολάκη εναντίον της συμπόρευσης με τον κ. Τσίπρα, είπε ότι «είναι σεβαστή η θέση του αλλά είναι διαφορετική από αυτή που έχει το κόμμα».

