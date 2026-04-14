Συναντήσεις με Ευρωπαίους Επιτρόπους και επαφές με ευρωβουλευτές θα έχει στις Βρυξέλλες ο Μαργαρίτης Σχοινάς

Συναντήσεις με Ευρωπαίους επιτρόπους θα πραγματοποιήσει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς κατά τη σημερινή του επίσκεψη στις Βρυξέλλες.

Όπως γνωστοποίησε το ΥΠΑΑΤ ο κ. Σχοινάς θα βρεθεί με τον Επίτροπο Γεωργίας και Τροφίμων, Christophe Hansen, τον επίτροπο Υγείας και Καλής Μεταχείρισης των Ζώων , Olivér Várhelyi, καθώς και με τον Επίτροπο Αλιείας και Ωκεανών, Κώστα Καδή.

Επίσης, ο υπουργός θα έχει συναντήσεις με Έλληνες ευρωβουλευτές ενώ την Τετάρτη, 15 Απριλίου θα απευθύνει ομιλία στο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών (Université Libre de Bruxelles) και θα συζητήσει με φοιτητές για το μέλλον της Ευρώπης.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, τον κ. Σχοινά θα συνοδεύουν ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, καθώς και ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.

