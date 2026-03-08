MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στις Βρυξέλλες για το Συμβούλιο Υπουργών Απασχόλησης της ΕΕ η Νίκη Κεραμέως

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, προκειμένου να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής (EPSCO), το οποίο θα γίνει αύριο Δευτέρα, 9 Μαρτίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, στο πλαίσιο των εργασιών του Συμβουλίου, η υπουργός θα λάβει μέρος σε συνεδρίαση με θέμα: «Από την Καινοτομία στις Ποιοτικές Θέσεις Εργασίας: Επιστράτευση της Τεχνητής Νοημοσύνης για την ενίσχυση της ποιοτικής απασχόλησης και των δικαιωμάτων των εργαζομένων».

Επιπλέον, η κ. Κεραμέως αναμένεται να πραγματοποιήσει σειρά διμερών συναντήσεων με Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Πιο συγκεκριμένα, θα συναντηθεί με την εκτελεστική αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για ζητήματα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και Δεξιοτήτων, Ποιοτικών Θέσεων Εργασίας και Ετοιμότητας, Roxana Mînzatu, τον επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Mario Nava, τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, Séamus Boland, τον Κύπριο ομόλογό της Μαρίνο Μουσιούττα, καθώς και τον Γάλλο ομόλογό της Jean-Pierre Farandou.

Νίκη Κεραμέως

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Μήνυμα Μητσοτάκη για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Μηδενική ανοχή στην έμφυλη βία, δημιουργούμε ευκαιρίες στην εργασία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Λαμία: Χαμός με καταδίωξη νεαρών ρομά – Προκάλεσαν ζημιές σε αυτοκίνητα, ενώ οδηγούσαν στο αντίθετο ρεύμα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Οδηγός “καβάλησε” με το ΙΧ του νησίδα για να γυρίσει προς το άλλο ρεύμα σε κόμβο του Περιφερειακού – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα συνεχίσει να πλήττει το Ιράν με όλη την ισχύ του για να εξαλείψει το καθεστώς, έχει σχεδόν τον πλήρη έλεγχο του εναέριου χώρου πάνω από την Τεχεράνη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 λεπτά πριν

Χρυσοχοΐδης για Ημέρα της Γυναίκας: Ο αγώνας για πραγματική ισότητα, σεβασμό και ασφάλεια δεν έχει ολοκληρωθεί

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Με ειδική πτήση της Emirates ο επαναπατρισμός Ελλήνων από το Ντουμπάι στην Αθήνα