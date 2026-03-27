Στη Λιβύη ο Γεραπετρίτης το Σάββατο

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα μεταβεί αύριο, Σάββατο 28 Μαρτίου, στη Βεγγάζη, όπου θα συναντηθεί με τον επικεφαλής του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ (Khalifa Haftar), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Ο υπουργός Εξωτερικών θα παραστεί, επίσης, στα εγκαίνια του νέου κτηρίου του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Βεγγάζη.

Την Τετάρτη 1 Απριλίου, ο υπουργός Εξωτερικών θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Τρίπολη, όπου θα έχει συναντήσεις με Λίβυους αξιωματούχους.

Γιώργος Γεραπετρίτης Λιβύη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 λεπτά πριν

Παύλος Μαρινάκης: Αποχαιρετούμε την Μαρινέλλα με σεβασμό και ευγνωμοσύνη για όσα μας χάρισε

LIFESTYLE 10 ώρες πριν

Ζόζεφιν για Νίνο: Είναι ο άντρας της ζωής μου, του είπα συγγνώμη, έκανα προσπάθειες να τον κατακτήσω ξανά

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 16 ώρες πριν

“Discover Dogs”: Η μεγαλύτερη γιορτή αφιερωμένη στον σκύλο σήμερα και αύριο στη Θεσσαλονίκη

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Γερμανία: Πατέρας φέρεται να σκότωσε τον 13χρονο γιο του – Τραυμάτισε σοβαρά τη μητέρα και την αδερφή του

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Χ. Δούκας: Δεν θα πρέπει να συγκυβερνήσουμε με τη ΝΔ σε κανένα σενάριο μετά τις εκλογές

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Πέθανε ο δημοσιογράφος Θάνος Οικονομόπουλος