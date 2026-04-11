Σχοινάς: Την Τρίτη του Πάσχα μεταβαίνει στις Βρυξέλλες για συναντήσεις με τους Επιτρόπους – “Έχουμε πάρα πολλή δουλειά”

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτης Σχοινάς, προκειμένου να περάσει στη Χαλκιδική τις άγιες ημέρες του Πάσχα, ενόψει των συναντήσεων που θα έχει την επόμενη εβδομάδα (και συγκεκριμένα την Τρίτη) στις Βρυξέλλες. «Ετοιμαζόμαστε να γιορτάσουμε την Ανάσταση και αύριο το Πάσχα με την αγορά σταθεροποιημένη, με επάρκεια αγαθών και τις τιμές σταθεροποιημένες», ανέφερε αρχικά στον ΣΚΑΪ ο κ. Σχοινάς.

«Νομίζω ότι είναι η ώρα τώρα της περισυλλογής, της οικογένειας, της πίστης των παραδόσων. Από την άλλη βδομάδα συνεχίζουμε την σκληρή δουλειά», σημείωσε.

«Το πρωί της Τρίτης του Πάσχα θα πάω στις Βρυξέλλες για συναντήσεις με τους τρεις Επιτρόπους Γεωργίας, Αλιείας και Διατροφικής Ασφάλειας και Ζωονόσων, που είναι οι αρμοδιότητές μου. Έχουμε πάρα πολλή δουλειά, πολλές μεταρρυθμίσεις που τρέχουν και πρέπει να πάμε με υπερηχητικές ταχύτητες», τόνισε.