MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ κατά Π. Μαρινάκη: Πάει πολύ να μιλά για διαστρέβλωση ο πολιτικός προϊστάμενος της Ομάδας Αλήθειας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Όταν ένας Κυβερνητικός Εκπρόσωπος δεν βρίσκει ούτε δύο λέξεις για να αποδοκιμάσει την απρεπή τοποθέτηση για χαμηλόμισθους εκπαιδευτικούς “το τζάμπα πέθανε¨”, τότε οι πολίτες έχουν βγάλει για τα καλά τα συμπεράσματά τους για την αλαζονική διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας» απάντησε το ΠΑΣΟΚ στις κυβερνητικές πηγές σχετικά με το ζήτημα που έχει προκύψει με την Χριστίνα Αλεξοπούλου.

«Κύριε Μαρινάκη, έχετε πιαστεί πολλές φορές… αναίτια επισπεύδων. Τι να πρωτοθυμηθούμε; Τη δήλωση σας ότι δεν έχουν παραβιαστεί οι εργατικοί νόμοι στη Βιολάντα πριν το πόρισμα των αρμόδιων αρχών που έδειξε σειρά παρατυπιών; Το ότι «διαστρεβλώθηκε» η ομιλία Λαζαρίδη που υιοθέτησε την τουρκική προπαγάνδα μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο αναγκάζοντας τον υπουργό Εξωτερικών να βάλει τα πράγματα στη θέση τους;» πρόσθεσε.

«Πάει πολύ να μιλά για διαστρέβλωση ο πολιτικός προϊστάμενος της Ομάδας Αλήθειας» κατέληξε.

ΠΑΣΟΚ Παύλος Μαρινάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Μητσοτάκης: Η διαφορά μας με την Τουρκία στην οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών είναι μεγάλη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Κωνσταντοπούλου: Ο Γεωργιάδης είχε 3 μήνες για να μου κάνει μήνυση, αλλά δεν το έκανε γιατί είναι κότα

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Ζώζα Μεταξά: Κρατάω επαφές με τον Μάριο Καπότση, ό,τι επαφές μπορείς να έχεις με τον πρώην της κόρης σου

ΔΕΘ 2 ώρες πριν

Οι τεχνολογίες αιχμής, η αποθήκευση και οι νέες επενδυτικές ευκαιρίες στο επίκεντρο του μεγάλου ενεργειακού συνεδρίου της Renewable EnergyTech

ΥΓΕΙΑ 3 ώρες πριν

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου: Ο καρκίνος παραμένει η δεύτερη πιο συχνή αιτία θανάτου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Εύβοια: Ξυλοκόπησε την σύζυγό του μπροστά στο παιδί τους – Αναζητείται για να συλληφθεί