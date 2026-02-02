ΠΑΣΟΚ κατά Π. Μαρινάκη: Πάει πολύ να μιλά για διαστρέβλωση ο πολιτικός προϊστάμενος της Ομάδας Αλήθειας

«Όταν ένας Κυβερνητικός Εκπρόσωπος δεν βρίσκει ούτε δύο λέξεις για να αποδοκιμάσει την απρεπή τοποθέτηση για χαμηλόμισθους εκπαιδευτικούς “το τζάμπα πέθανε¨”, τότε οι πολίτες έχουν βγάλει για τα καλά τα συμπεράσματά τους για την αλαζονική διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας» απάντησε το ΠΑΣΟΚ στις κυβερνητικές πηγές σχετικά με το ζήτημα που έχει προκύψει με την Χριστίνα Αλεξοπούλου.

«Κύριε Μαρινάκη, έχετε πιαστεί πολλές φορές… αναίτια επισπεύδων. Τι να πρωτοθυμηθούμε; Τη δήλωση σας ότι δεν έχουν παραβιαστεί οι εργατικοί νόμοι στη Βιολάντα πριν το πόρισμα των αρμόδιων αρχών που έδειξε σειρά παρατυπιών; Το ότι «διαστρεβλώθηκε» η ομιλία Λαζαρίδη που υιοθέτησε την τουρκική προπαγάνδα μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο αναγκάζοντας τον υπουργό Εξωτερικών να βάλει τα πράγματα στη θέση τους;» πρόσθεσε.

«Πάει πολύ να μιλά για διαστρέβλωση ο πολιτικός προϊστάμενος της Ομάδας Αλήθειας» κατέληξε.