MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η αναστολή εφημεριών στο νοσοκομείο Καλαμάτας επιβεβαιώνει πως το ΕΣΥ τελεί υπό κατάρρευση

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ανακοίνωση εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, με αφορμή την αναστολή εφημέρευσης και εισαγωγών στις δύο Παθολογικές Κλινικές του Νοσοκομείο Καλαμάτας, κάνοντας λόγο για σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει την επιδείνωση της κατάστασης στο ΕΣΥ, επιρρίπτοντας ευθύνες στον υπουργό Υγείας για αδυναμία διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας κρίσιμων νοσοκομειακών δομών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

«Η αναστολή εφημέρευσης και εισαγωγών στις δύο Παθολογικές Κλινικές του Νοσοκομείου Καλαμάτας επιβεβαιώνει πως το ΕΣΥ τελεί υπό κατάρρευση.

Ο λαλίστατος Υπουργός Υγείας παραμένει άφωνος τρεις μέρες.

Η πολιτική που έχει επιλέξει, δεν μπορεί να εγγυηθεί τη διασφάλιση της λειτουργίας κρίσιμων δομών υγείας. Πρώτη φορά οι ελλείψεις μεταφράζονται σε αναστολή λειτουργίας ολόκληρων δομών.

Απέτυχαν παταγωδώς και στην υγεία. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες μπορούν και αξίζουν καλύτερα. Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή».

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

