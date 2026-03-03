Παπαστεργίου: Στηρίζουμε την εξωστρέφεια του ελληνικού οικοσυστήματος τεχνολογίας

«Το ζητούμενο είναι να δούμε πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη θα καλύψει πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας», τόνισε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου από την MWC Barcelona 2026, μια από τις μεγαλύτερες ετήσιες συναντήσεις του κλάδου της τεχνολογίας, των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής. Τον Υπουργό συνόδευσε στη Βαρκελώνη ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Κωνσταντίνος Καράντζαλος.

«Είναι η τρίτη χρονιά που βρίσκομαι εδώ και κάθε χρόνο είμαι πιο αισιόδοξος από τη δυναμική και τις προοπτικές του ελληνικού οικοσυστήματος τεχνολογίας, που παρουσιάζονται. Στηρίζουμε σταθερά την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων, ενισχύοντας τη θέση της χώρας στον ψηφιακό χάρτη», υπογράμμισε ο Υπουργός συνεχίζοντας: «Φέτος είναι ξεκάθαρο ότι σχεδόν δεν υπάρχει παρουσίαση που να μη σχετίζεται κάπως με την TN. Αυτό που με απασχολεί, και το συζητούσα και με επιχειρηματίες, είναι ότι πρέπει να εργαστούμε, ώστε να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο τις δυνατότητες της ΤΝ προς όφελος των πολιτών. Όχι απλά να φτιάξουμε ένα ακόμα chatbot».

Ο Υπουργός, Δημήτρης Παπαστεργίου συμμετείχε σε EU Ministerial Roundtable με θέμα την πρόταση Κανονισμού Digital Networks Act (DNA), αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Υποστηρίζουμε όλες τις δράσεις, που έχουν ως στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας του τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και την πορεία προς μια ενιαία αγορά στην Ευρώπη, επομένως και τους γενικούς στόχους της πρότασης κανονισμού DNA. Θεωρούμε ότι ο εναρμονισμός θεμάτων φάσματος είναι δύσκολος, αλλά μπορούμε να το επιτύχουμε με σωστό προγραμματισμό». Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η πρόταση Κανονισμού DNA αποσκοπεί στη βελτίωση της πρόσβασης σε ασφαλή, ταχεία και αξιόπιστη συνδεσιμότητα για τη μετάβαση σε υποδομές υπολογιστικού νέφους και ΤΝ και επιδιώκει να συμβάλει στην προώθηση ασφαλών ευρυζωνικών συνδέσεων υψηλής χωρητικότητας, τόσο σταθερών όσο και ασύρματων, και να παράσχει κίνητρα για επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές.

Επιπλέον, ο Υπουργός έλαβε μέρος σε στρογγυλή τράπεζα με την Γενική Γραμματέα της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU), Doreen Bogdan Martin για την επιτάχυνση της ετοιμότητας για την ΤΝ και τη συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο Υπουργός, Δημήτρης Παπαστεργίου, μίλησε εκτενώς για στρατηγικές πρωτοβουλίες της χώρας στον τομέα της ΤΝ. «Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των ευρωπαϊκών εξελίξεων, αναπτύσσοντας το «Pharos», ένα από τα πρώτα 19 πλέον «εργοστάσια» ΤΝ στην Ευρώπη, και υλοποιώντας τον νέο εθνικό υπερυπολογιστή «Δαίδαλο», ο οποίος θα είναι έτοιμος έως τις αρχές του καλοκαιριού. Ο «Pharos» θα αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο που θα φέρει πιο κοντά start-ups, οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα σε αυτές τις κρίσιμες υποδομές. Παράλληλα, στηρίζουμε την πρωτοβουλία της ΔΕΗ, που συμμετέχει στο εγχείρημα των ΑΙ Giga Factories, με στόχο την ενίσχυση των υποδομών ευρύτερα στη νοτιοανατολική Ευρώπη» τόνισε ο Υπουργός.

Συνεχίζοντας, ο Υπουργός αναφέρθηκε και στις προκλήσεις που συνοδεύουν τη ραγδαία ανάπτυξη της ΤΝ, επισημαίνοντας την ανάγκη για ισορροπημένη και υπεύθυνη προσέγγιση: «Συζητάμε εκτενώς για την ΤΝ, όμως δεν πρέπει να παραβλέπουμε κρίσιμα ζητήματα, όπως η διασπορά ψευδών και deepfake ειδήσεων, η προστασία των ανηλίκων στο ψηφιακό περιβάλλον και η διασφάλιση της ευρωπαϊκής κυριαρχίας στις υποδομές και στα δεδομένα. Οφείλουμε να γνωρίζουμε πού λειτουργούν οι υποδομές, πού αποθηκεύονται και πώς αξιοποιούνται τα δεδομένα μας, διατηρώντας τον έλεγχο των στρατηγικών μας πόρων. Την ίδια στιγμή, υπάρχει έντονη συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το πώς οι αλλαγές που φέρνει η ΤΝ θα επηρεάσουν το εργατικό δυναμικό. Η προετοιμασία και η προσαρμογή είναι αναγκαίες, ώστε η μετάβαση να γίνει με όρους κοινωνικής συνοχής. Παράλληλα, σε χώρες όπως η Ελλάδα και η Ισπανία υπάρχει πλεόνασμα παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το ζητούμενο είναι αυτή η δυναμική να συνδεθεί στρατηγικά με την ανάπτυξη υποδομών ΤΝ και κέντρων δεδομένων, ώστε να δημιουργείται πραγματική προστιθέμενη αξία για την οικονομία και την κοινωνία. Αυτά είναι ζητήματα που μας απασχολούν ιδιαίτερα στην Ελλάδα και για τα οποία επιδιώκουμε διαρκή ευρωπαϊκό διάλογο και συνεργασία».

Στο περιθώριο της επίσκεψης ο Υπουργός συναντήθηκε με τον Ισπανό Υπουργό Ψηφιακής Μετάβασης, Oscar Lopez με τον οποίο μεταξύ άλλων συζήτησαν για την προστασία των ανηλίκων από τον εθισμό στις ψηφιακές πλατφόρμες και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν τόσο σε επίπεδο κρατών-μελών, όσο και σε επίπεδο ΕΕ. Επιπροσθέτως, πραγματοποίησε συνάντηση με τον Ισπανό Υφυπουργό Επιστημών, Καινοτομίας και Πανεπιστημίων, Juan Cruz Cigudosa με τον οποίο ανέλυσαν τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες των AI Factories και των ΑΙ Giga Factories, καθώς και τις προοπτικές συνεργασίας στο Διάστημα, στο πλαίσιο και του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ΤΝ, Δημήτρης Παπαστεργίου είχε σειρά επαφών με στελέχη κορυφαίων εταιριών τεχνολογίας.